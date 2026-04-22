Ayde Coleone Souza
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Fioravante Maximiliano Coleone e da Sra. Rosa Nalim, era viúva do Sr. Gladton Jose Souza; deixa os filhos: Sandra Teresinha de Souza, Rosa Maria de Souza Campos, casada com o Sr. Jorge Henrique de Campos, Lilian Aparecida de Souza Prezotto, casada com o Sr. Jose Prezotto e Benedito Sergio Souza. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 17h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Celia Aparecida Sampaio Carvalho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha do Sr. Milton Pinto Sampaio e da Sra. Theresinha Aurioli Sampaio, falecida, era casada com o Sr. Vilmar Carvalho. Deixa irmãos, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Dilma Fatima Oliveira Costa
Faleceu dia 21/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era filha do Sr. José Jorge da Costa e da Sra. Maria do Carmo de Oliveira, falecidos. Deixa o filho: José Antônio da Costa Coelho. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/04/2026 às 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole.
Dolores Regina Batistela Possobom
Faleceu ontem, na cidade de Santa Bárbara D'oeste/SP, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Jose Batistela e da Sra. Amalia Lolo, era viúva do Sr. Jose Fioravante Possobom; deixa os filhos: Debora Regina Possobom Carrenho, casada com o Sr. Paulo Carrenho; Dulcineia Aparecida Possobom Trevizan, casada com o Sr. Wilson Trevizan; Denise Maria Possobom; Thais Possobom e Denilson Antonio Possobom, falecido, deixando viúva a Sra. Raquel Zanini Possobom. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório do Cemitério da Saudade da cidade de Americana/SP, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Eduardo Henrique Godoy Boni
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 28 anos, filho do Sr. Helio Boni, falecido e da Sra. Elizabete Aparecida Godoy, era casado com a Sra. Evilin Cristina do Amaral. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Erli Rodrigues Cordeiro
Faleceu anteontem, na cidade de Barretos - SP, contava 50 anos, filha dos finados Sr. Osmani Rodrigues Cordeiro e da Sra. Nazinha Ferreira Rodrigues, era casada com o Sr. Leandro Marques da Silva; deixa os filhos: Ingrid Paula Cordeiro Alves, casada com o Sr. Leandro; Stefany Cordeiro de Souza, casada com o Sr. Gabriel; Luana Mariele Cordeiro Martins, casada com o Sr. Bruno; Igor Antonio Cordeiro de Souza e Camilly Eduarda Cordeiro de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal de Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Irineu Alves da Silva
Faleceu dia 21/04/2026 na cidade de Piracicaba, 72 anos de idade e era casado com a Sra. Mercedes dos Santos da Silva. Era filho do Sr. Zildo Alves da Silva e da Sra. Maria Francisca Bento, falecidos. Deixa os filhos: Aline Cristiane Alves da Silva; Arla Cristina Alves da Silva; Arlei Cristiano Alves da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/04/2026 às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole.
João Batista Domingues de Souza
Faleceu dia 21/04/2026 na cidade de Piracicaba, 80 anos de idade e era filho do Sr. João Domingues de Souza e da Sra. Maria Rosa de Souza, falecidos. Deixa as filhas: Valeria Nunes de Souza Diniz casada com Paulo Cesar Diniz; Ana Paula de Souza Brandão casada com Marcos Brandão; Patricia Nunes de Souza. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/04/2026 às 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole.
Jose Luiz da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Luiz Paes da Silva e da Sra. Francisca Jesuina da Silva, era casado com a Sra. Cleonice Pereira da Silva; deixa os filhos: Eduardo Oliveira da Silva; Juliana Pereira da Silva; Jilson Pereira da Silva; Jair Pereira da Silva; Juliano Pereira da Silva; Edna Oliveira da Silva; Ariana Cristina dos Santos Araujo; Fabricio Luiz dos Santos Silva; Joselito Luiz da Silva; Lenira Pereira de Barros e Juciele Pereira da Silva, falecida. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole.
Octilia Catarina da Silva
Faleceu dia 20/04/2026, nesta cidade, contava 86 anos, filha da Sra. Catarina Rosa de Jesus, falecida, era viúva do Sr. José Gustavo da Silva; deixa os filhos: Maria José Gustavo da Silva Leite, viúva do Sr. Moisés Leite; Afonso José Gustavo da Silva; Nilva Aparecida da Silva Gonzales, casada com o Sr. José Carlos Gonzales; Nilda Gustavo da Silva Totti, casada com o Sr. Antônio Celso Totti; Aparecido de Jesus da Silva; José Gustavo da Silva Filho e Milton José Gustavo da Silva, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Priscila Batista de Sousa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 39 anos, filha do Sr. José Batista de Sousa, falecido e da Sra. Alice Tomaz Prisco, era casada com o Sr. Rodrigo Soares da Silva; deixa as filhas: Iasmin Vittoria Sousa da Silva e Ysis Valentina Sousa Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Rebeca Novais Paixão
Faleceu dia 20/04/2026 na cidade de Piracicaba e era filha do Sr. Felipe Cesar Paixão e da Sra. Othilia Emanoelle Novais Gomes Paixão. Deixa familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 21/04/2026 às 16:00hs, no Cemitério Municipal de Vila Rezende.
Salesiano Dilermando Luiz Cozatti
Faleceu dia 22/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era filho do Sr. Euzebio Cozatti e da Sra. Annita Rosso Cozatti, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/04/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório na Capela Parque da Ressurreição, seguindo para a referida necrópole.
Silvio Leonardo Poslednik
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Franz Poslednik e da Sra. Maria Urban, era casado com a Sra. Elizete Aparecida Mielo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP.
Valdeir Valdevino dos Santos
Faleceu dia 22/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era casado com a Sra. Sonia Maria de Oliveira Santos. Era filho do Sr. João Valdevino dos Santos e da Sra. Quiteria Paulina dos Santos Silva, falecidos. Deixa os filhos: Elaine Cristina de Oliveira Santos casada com Leandro Fontes; Diego Henrique Oliveira Santos. Deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, a partir das 08:00hs até as 16:00hs, em seguida ocorrerá a cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente.
Vania Aparecida Meneghini
Faleceu dia 20/04/2026, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Sylvio Meneghini Filho e da Sra. Julia Helmeister Meneghini, era casada com o Sr. José Rubens Françoso; deixa as filhas: Bruna Meneghini Leite Agripino, casada com o Sr. Paulo Hugo Agripino e Fernanda Meneghini da Silva Leite. Deixa o neto: Joaquim Meneghini Agripino, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 09h00 às 13h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Willian Vinicius Cruz da Silva
Faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 33 anos, filho do Sr. Valtolomeu da Silva e da Sra. Norair Aparecida da Cruz Silva; deixa os filhos: Sophie Garces Cruz da Silva e Jonatas Pedro Garces Cruz. Deixa irmã, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.