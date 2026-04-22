Ayde Coleone Souza

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Fioravante Maximiliano Coleone e da Sra. Rosa Nalim, era viúva do Sr. Gladton Jose Souza; deixa os filhos: Sandra Teresinha de Souza, Rosa Maria de Souza Campos, casada com o Sr. Jorge Henrique de Campos, Lilian Aparecida de Souza Prezotto, casada com o Sr. Jose Prezotto e Benedito Sergio Souza. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 17h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.

Celia Aparecida Sampaio Carvalho

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha do Sr. Milton Pinto Sampaio e da Sra. Theresinha Aurioli Sampaio, falecida, era casada com o Sr. Vilmar Carvalho. Deixa irmãos, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.

Dilma Fatima Oliveira Costa

Faleceu dia 21/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era filha do Sr. José Jorge da Costa e da Sra. Maria do Carmo de Oliveira, falecidos. Deixa o filho: José Antônio da Costa Coelho. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/04/2026 às 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole.