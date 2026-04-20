Um homem foi preso na tarde deste sábado (19) depois de sair atirando com uma espingarda durante uma discussão com a esposa, em uma fazenda no bairro Baixadão, em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.
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Segundo a Polícia Militar, os agentes foram chamados para atender uma ocorrência de briga de casal. Quando chegaram ao local, a mulher contou que, após o desentendimento, o marido pegou uma espingarda calibre .32 e começou a disparar para vários lados.
Os policiais conversaram com o suspeito, que acabou confirmando a história e mostrando onde havia escondido a arma, atrás da porta da casa. Durante a vistoria, a equipe encontrou a espingarda e seis cápsulas já usadas.
O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo. Ele foi levado para o Plantão Policial de Piracicaba, onde a prisão foi confirmada pelo delegado. O suspeito segue preso e está à disposição da Justiça.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido.