Um homem foi preso na tarde deste sábado (19) depois de sair atirando com uma espingarda durante uma discussão com a esposa, em uma fazenda no bairro Baixadão, em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.

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Segundo a Polícia Militar, os agentes foram chamados para atender uma ocorrência de briga de casal. Quando chegaram ao local, a mulher contou que, após o desentendimento, o marido pegou uma espingarda calibre .32 e começou a disparar para vários lados.