Sr. Antonio Sergio Chiquito
Faleceu dia 19/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Amaral Chiquito. Era filho do Sr. Cesari Chiquito e da Sra. Angelina Braga Chiquito, falecidos. Deixa os filhos: Sergio Amaral Chiquito, casado com Alessandra Kiler Chiquito; Mauricio Amaral Chiquito, casado com Alessandra de Freitas Chiquito; e Cesar Amaral Chiquito. Deixa 3 netas, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 19/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, a partir das 08:00hs até as 12:00hs. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Clayton Xavier de Camargo
Faleceu dia 18/04/2026, nesta cidade, contava 52 anos, filho dos finados Sr. Geraldo Xavier de Camargo e da Sra. Maria Helena Toledo Camargo; deixa os filhos: Nicolas Xavier de Camargo e Ester Conceição de Camargo. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 09h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Fabio André Desuo
Faleceu dia 17/04/2026, na cidade de São Carlos/SP, contava 52 anos, filho dos finados Sr. Paulo Desuo Filho e da Sra. Marilene João Desuo; deixa o filho: Guilherme Campos Desuo. Deixa irmã, cunhado, sobrinhas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 09h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Soares de Jesus
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho da Sra. Jovelina Marcelina de Jesus, falecida; deixa os filhos: Maria Lourdes Alves; Maria Jovelina Alves; José Maria Alves; Geraldo José Alves; Terezinha Alves Duarte; Rosilene Alves e Maria Roseli Alves. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Hugo Sampaio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 27 anos, filho do Sr. Ederaldo Aparecido Sampaio e da Sra. Vanessa Cristina Alves Sampaio; deixa o filho: Henry Gabriel. Deixa irmã, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje saindo o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Irineu Aparecido Rodrigues Baptista
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Benedicto Rodrigues Baptista e da Sra. Palmira Rodrigues Baptista; era casado com a Sra. Dalila da Silva. Deixa filhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 15h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Carlos Barbosa
Faleceu dia 20/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era filho do Sr. Francisco Pereira Barbosa e da Sra. Eva Maria dos Santos Barbosa, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/04/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Gonzaga dos Santos
Faleceu dia 20/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Cleunice Nunes dos Santos. Era filho do Sr. Antonio Luiz dos Santos e da Sra. Josefa Alves dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Franciane Nunes dos Santos; Luis Gonzaga Nunes dos Santos, casado com Edmara Fernanda da Costa; Geliard Aparecido Maciel, casado com Cristiane Maciel; e Gisele Maria Maciel. Deixa netos e bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Osório Egidio da Silva e da Sra. Alice Candida de Jesus; deixa os filhos: Marcos Roberto Gomes; Monica de Fatima Gomes, casada com o Sr. Erwin Gustov Langnor; e Marlei Cristiane Gomes Galdino, casada com o Sr. José Galdino Filho. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Rosilda Marques Xavier
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados José Luiz Marques e da Sra. Auta Maria Conceição; era viúva do Sr. Melchiades Xavier da Silva. Deixa os filhos: Jadeildo Marques; Elder Xavier da Silva; Joana Daiane Xavier da Silva; James Xavier da Silva; Jasenildo Marques (falecido); Jadenildo Marques (falecido); Janilson Marques (falecido) e Jailson Marques (falecido). Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro, da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ondina Loureiro Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Simpliciano Camilo Loureiro e da Sra. Levina Rodrigues de Souza; deixa os filhos: Alexandra Loureiro Sagio de Camargo, casada com o Sr. Carlos Alberto Fabio de Camargo; Adriana Loureiro Sagio, casada com o Sr. Anderson Zanelato; Silvana Loureiro Sagio, casada com o Sr. Sebastião Faustino; e Silvio Sagio. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rubens Avighi
Faleceu dia 20/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era filho do Sr. Achilles Avighi e da Sra. Carmen da Silva Avighi, falecidos. Deixa as filhas: Thais Moreno Avighi; Renata Moreno Avighi; e Marilia Moreno Avighi, casada com Frances Acerbi Ferraz. Deixa o neto Joaquim, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 20/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, a partir das 14:00hs até as 19:00hs. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Sergio Paulillo (Kita)
Faleceu dia 20/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era casado com a Sra. Elisabeth Maria Olbrich Buchi Paulillo. Era filho do Sr. Salvador Paulillo e da Sra. Angela Davanzo Paulillo, falecidos. Deixa os filhos: Sergio Paulillo Junior, casado com Silene Cristina de Lima Paulillo; e Luis Gustavo Buchi Paulillo. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Theresinha Ignacio Frutuoso
Faleceu dia 19/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Nelson Frutuoso. Era filha do Sr. Ocilio Ignacio e da Sra. Maria Machado, falecidos. Deixa os filhos: Silvia Regina Frutuoso de Azevedo, viúva de Edson de Azevedo; Vera Lucia Ignacio Frutuoso; Nelson Roberto Ignacio Frutuoso (falecido); e a enteada Maria de Lourdes Frutuoso de Almeida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/04/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Verginia Maria Rocco Cardoso
Faleceu dia 18/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era viúva do Sr. Silvio Cardoso. Era filha do Sr. Antonio Rocco e da Sra. Odila Gardina Sorrigote Rocco, falecidos. Deixa os filhos: Sergio Cristiano Cardoso e Roseli Cristina Cardoso. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 19/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, a partir das 09:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Zoraide das Neves Novaes
Faleceu dia 20/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Celvo Novaes. Era filha do Sr. Placidio Antonio das Neves e da Sra. Izabel Alonso, falecidos. Deixa os filhos: Valdir, Valdemir, Valmir e Valdenia. Deixa noras, netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.