Sr. Antonio Sergio Chiquito

Faleceu dia 19/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Amaral Chiquito. Era filho do Sr. Cesari Chiquito e da Sra. Angelina Braga Chiquito, falecidos. Deixa os filhos: Sergio Amaral Chiquito, casado com Alessandra Kiler Chiquito; Mauricio Amaral Chiquito, casado com Alessandra de Freitas Chiquito; e Cesar Amaral Chiquito. Deixa 3 netas, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 19/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, a partir das 08:00hs até as 12:00hs. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Clayton Xavier de Camargo

Faleceu dia 18/04/2026, nesta cidade, contava 52 anos, filho dos finados Sr. Geraldo Xavier de Camargo e da Sra. Maria Helena Toledo Camargo; deixa os filhos: Nicolas Xavier de Camargo e Ester Conceição de Camargo. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 09h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Fabio André Desuo

Faleceu dia 17/04/2026, na cidade de São Carlos/SP, contava 52 anos, filho dos finados Sr. Paulo Desuo Filho e da Sra. Marilene João Desuo; deixa o filho: Guilherme Campos Desuo. Deixa irmã, cunhado, sobrinhas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 09h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.