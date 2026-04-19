Sr. Antônio Carlos Lopes Faleceu dia 18/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida de Moraes Lopes. Era filho do Sr. Antonio Lopes e da Sra. Josefa de Lourdes Pedrassa Lopes, falecidos. Deixa os filhos: Marcelo Lopes; Carlos Junior Lopes; Amanda Caroline de Moraes Lopes. Deixa os enteados: Alexandre Roberto Costa; Daniela Aparecida Costa Barbosa Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/04/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ivo Soares Ferreira Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Jose Soares Barbosa e da Sra. Maria Francisca Ferreira, era viúvo da Sra. Sonia Maria de Oliveira Ferreira; deixa os filhos: Gilson; Ivanildo; Wilson; Maria Janete; Zilma; Alessandra; Alexsandra; Ivo Junior; Renata e Dilson, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Bairro Tupi, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Joel David Amancio de Godoy Faleceu ontem, na cidade de Jaú/SP, contava 61 anos, filho do Sr. Joaquim Amancio de Godoy e da Sra. Valentina Pavanelo Gil, falecida; deixa os filhos: Alex Aparecido Amancio de Godoy, casado com a Sra. Patricia Vieira de Godoy e Andrea Carla de Godoy Figueiredo, casada com o Sr. Rogerio Figueiredo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Engenheiro Agrônomo: Sr. Marcos Bacchi Mortati Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Odilo Graner Mortati e da Sra. Ilda Bacchi Mortati, era casado com a Sra. Maria Marta Ferreira Mortati; deixa os filhos: Enrico Ferreira Mortati, casado com a Sra. Bruna Correr Massucato Mortati e Luciano Ferreira Mortati. Deixa o neto Vittorio Correr Mortati, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 16h00 na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Inacio Tamborim Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Jose Inacio e da Sra. Lazara Batista, era casada com o Sr. Luiz Antonio Tamborim; deixa a filha: Elaine Cristina Tamborim Blanchard, casada com o Sr. Patrick Blanchard. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sonia Aparecida Ramos Nogueira Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Salatiel Ramos Nogueira e da Sra. Vicentina Gonçalves Nogueira; deixa os filhos: Marcio Rodrigo de Alcantara, casado com a Sra. Andrea Alcantara e Mauricio Nogueira Sampaio, casado com a Sra. Maria Lucilene da Conceição. Deixa os netos: Nicolas, Noah e Maria Antonella, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Thereza Bortoletto Cordeiro Faleceu dia 18/04/2026 na cidade de Saltinho, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Cordeiro do Amaral. Era filha do Sr. Vicente Pedro Bortoletto e da Sra. Esther Pazeti, falecidos. Deixa os filhos: Luis Donizete Cordeiro do Amaral casado com Iolanda Casteloti Cordeiro; Geraldino Cordeiro do Amaral casado com Sueli Aparecida Nastaro Cordeiro; Helenice Aparecida Cordeiro da Silva viúva de Jovenil Luiz da Silva; Izabel Cristina Cordeiro do Amaral Salvador casada com José Geraldo Salvador. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu 18/04/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.