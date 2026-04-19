Sr. Antônio Carlos Lopes Faleceu dia 18/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida de Moraes Lopes. Era filho do Sr. Antonio Lopes e da Sra. Josefa de Lourdes Pedrassa Lopes, falecidos. Deixa os filhos: Marcelo Lopes; Carlos Junior Lopes; Amanda Caroline de Moraes Lopes. Deixa os enteados: Alexandre Roberto Costa; Daniela Aparecida Costa Barbosa Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/04/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Ivo Soares Ferreira Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Jose Soares Barbosa e da Sra. Maria Francisca Ferreira, era viúvo da Sra. Sonia Maria de Oliveira Ferreira; deixa os filhos: Gilson; Ivanildo; Wilson; Maria Janete; Zilma; Alessandra; Alexsandra; Ivo Junior; Renata e Dilson, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Bairro Tupi, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Joel David Amancio de Godoy Faleceu ontem, na cidade de Jaú/SP, contava 61 anos, filho do Sr. Joaquim Amancio de Godoy e da Sra. Valentina Pavanelo Gil, falecida; deixa os filhos: Alex Aparecido Amancio de Godoy, casado com a Sra. Patricia Vieira de Godoy e Andrea Carla de Godoy Figueiredo, casada com o Sr. Rogerio Figueiredo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.