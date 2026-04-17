Sr. Alberto Aparecido Mariano
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Alvarindo Mariano e da Sra. Augusta Fermino Mariano, era casado com a Sra. Amada Aparecida Fidelis Mariano; deixa os filhos: Gilberto Mariano, casado com a Sra. Tatiane Mariano e Gabriela Mariano Nicolau, casada com o Sr. Deivid Nicolau. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, os netos: Laura, Lucas, Carolina, Mateus e Manuela, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elisete José de Camargo Siqueira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Ferreira de Camargo e da Sra. Isaura Nunes Ferreira de Camargo, era casada com o Sr. Leordino Daniel de Siqueira; deixa as filhas: Andrea Siqueira, casada com o Sr. Marcio Roberto Cassarotti e Tatiane Camargo Siqueira, casada com o Sr. Fabio Henrique de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ismael Miguel
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Gonçalo Miguel e da Sra. Anna Caio dos Santos, era viúvo da Sra. Maria das Dores Gonçalves Miguel; deixa o filho: Elton Gonçalves Miguel. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra Lucia Lins Alves
Faleceu dia 17/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de idade. Era filha do Sr. Jose Lins Alves, falecido e da Sra. Amalia Maria de Jesus. Deixa os filhos: Diogo Lins Stenico, Milena Lins Alves, Wiliam Lins Alves e Rikelme Lins Alves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/04/2026 às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Adelia de Abreu Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Vitoriano Liberato de Abreu e da Sra. Adelia Maria de Abreu, era viúva do Sr. Francisco Lucio dos Santos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Pedro João Villanova
Faleceu dia 16/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Vera Lucia de Araujo Villanova. Era filho do Sr. Emilio Villanova Reina e da Sra. Herminia Villanova Reina, falecidos. Deixa as filhas: Juliana Villanova Franciscon casada com Paulo Augusto Valentim Franciscon, Ana Paula Villanova Spolidoro casada com Fabio Alessandro Spolidoro, Lilian Villanova. Deixa os netos: Lucas, Alice, Laura, Benjamin, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/04/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.