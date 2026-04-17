Sr. Alberto Aparecido Mariano

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Alvarindo Mariano e da Sra. Augusta Fermino Mariano, era casado com a Sra. Amada Aparecida Fidelis Mariano; deixa os filhos: Gilberto Mariano, casado com a Sra. Tatiane Mariano e Gabriela Mariano Nicolau, casada com o Sr. Deivid Nicolau. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, os netos: Laura, Lucas, Carolina, Mateus e Manuela, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Elisete José de Camargo Siqueira

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Ferreira de Camargo e da Sra. Isaura Nunes Ferreira de Camargo, era casada com o Sr. Leordino Daniel de Siqueira; deixa as filhas: Andrea Siqueira, casada com o Sr. Marcio Roberto Cassarotti e Tatiane Camargo Siqueira, casada com o Sr. Fabio Henrique de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Ismael Miguel

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Gonçalo Miguel e da Sra. Anna Caio dos Santos, era viúvo da Sra. Maria das Dores Gonçalves Miguel; deixa o filho: Elton Gonçalves Miguel. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.