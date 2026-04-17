18 de abril de 2026
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NOVA SINALIZAÇÃO

Lombada é instalada na “esquina do medo” em Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
O ponto é conhecido por registros de ocorrências fatais ao longo dos anos
O ponto é conhecido por registros de ocorrências fatais ao longo dos anos

A Prefeitura de Piracicaba instalou uma lombada na chamada “esquina do medo”, localizada na Rua São José, esquina com a Rua José Pinto de Almeida.

O ponto é conhecido por registros de ocorrências fatais ao longo dos anos. A intervenção foi realizada com o objetivo de organizar o tráfego na região e reduzir a velocidade dos veículos que circulam pelo cruzamento.

Saiba mais:

Os serviços executados no local incluem a pintura de legendas como “Pare”, “Devagar” e “Lombada”, além da demarcação de faixas de travessia de pedestres, eixos de rua, zebrados e faixas elevadas. As intervenções fazem parte da sinalização viária aplicada no entorno do cruzamento.

A sinalização tem a finalidade de orientar motoristas e pedestres que utilizam a via, além de reforçar as regras de circulação no trecho. A área concentra fluxo de veículos e pedestres ao longo do dia.

A instalação da lombada e da nova sinalização integra ações de organização do trânsito no local.

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