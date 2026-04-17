A Prefeitura de Piracicaba instalou uma lombada na chamada “esquina do medo”, localizada na Rua São José, esquina com a Rua José Pinto de Almeida.

O ponto é conhecido por registros de ocorrências fatais ao longo dos anos. A intervenção foi realizada com o objetivo de organizar o tráfego na região e reduzir a velocidade dos veículos que circulam pelo cruzamento.

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