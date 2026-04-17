A Prefeitura de Piracicaba instalou uma lombada na chamada “esquina do medo”, localizada na Rua São José, esquina com a Rua José Pinto de Almeida.
O ponto é conhecido por registros de ocorrências fatais ao longo dos anos. A intervenção foi realizada com o objetivo de organizar o tráfego na região e reduzir a velocidade dos veículos que circulam pelo cruzamento.
Saiba mais:
Os serviços executados no local incluem a pintura de legendas como “Pare”, “Devagar” e “Lombada”, além da demarcação de faixas de travessia de pedestres, eixos de rua, zebrados e faixas elevadas. As intervenções fazem parte da sinalização viária aplicada no entorno do cruzamento.
A sinalização tem a finalidade de orientar motoristas e pedestres que utilizam a via, além de reforçar as regras de circulação no trecho. A área concentra fluxo de veículos e pedestres ao longo do dia.
A instalação da lombada e da nova sinalização integra ações de organização do trânsito no local.