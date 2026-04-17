O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região registrou, em 2025, um total de 1.880 homologações de rescisão e 69 conferências, o que representa um aumento de 7% nos atendimentos em comparação com 2024. O serviço é realizado na própria entidade sindical, que mantém o departamento especializado em pleno funcionamento em sua sede, localizada na região central de Piracicaba.

O resultado é avaliado de forma positiva pelo Sindicato, especialmente porque, desde a Reforma Trabalhista de 2017, a homologação da rescisão deixou de ser obrigatória, tornando-se facultativa. Com essa mudança, as empresas passaram a poder realizar a rescisão diretamente com o empregado, sem a necessidade de recorrer ao sindicato.

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