O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região registrou, em 2025, um total de 1.880 homologações de rescisão e 69 conferências, o que representa um aumento de 7% nos atendimentos em comparação com 2024. O serviço é realizado na própria entidade sindical, que mantém o departamento especializado em pleno funcionamento em sua sede, localizada na região central de Piracicaba.
O resultado é avaliado de forma positiva pelo Sindicato, especialmente porque, desde a Reforma Trabalhista de 2017, a homologação da rescisão deixou de ser obrigatória, tornando-se facultativa. Com essa mudança, as empresas passaram a poder realizar a rescisão diretamente com o empregado, sem a necessidade de recorrer ao sindicato.
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O presidente da entidade, Wagner da Silveira (Juca), reforça a importância de a categoria metalúrgica contar com o apoio do Sindicato, uma vez que isso pode evitar erros nos cálculos. “O papel da equipe é cumprir exatamente a função do departamento: confirmar e validar as informações, verificando se a dispensa e os respectivos pagamentos estão corretos, em conformidade com a lei e com a transparência do processo. O aumento na procura não significa crescimento do desemprego, pois grande parte dos trabalhadores está se desligando devido a novas oportunidades de emprego. Além disso, as empresas voltaram a homologar conosco em razão da credibilidade do processo”, afirma.
Ele também destaca a importância de manter o departamento em funcionamento, mesmo sem a obrigatoriedade legal. “A atividade garante segurança ao trabalhador metalúrgico, proteção contra abusos e oferece toda a orientação necessária tanto ao trabalhador quanto à empresa. Ficamos satisfeitos em ver que empresas e trabalhadores continuam nos procurando”, enfatiza Juca.