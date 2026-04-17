A nova legislação sancionada pelo governo federal nesta sexta-feira (17) estabelece regras claras para a guarda de animais de estimação em casos de separação. A medida regulamenta a divisão de convivência e despesas com os pets quando não há acordo entre os ex-companheiros, tema cada vez mais comum na Justiça brasileira.

A norma determina que, na ausência de consenso, a guarda compartilhada será adotada como regra. Caberá ao juiz definir como será feita a divisão do tempo com o animal, levando em conta critérios como bem-estar do pet, condições de moradia, disponibilidade de tempo e capacidade de cuidado de cada tutor.

Como funciona a divisão da guarda

O texto prevê que o animal de estimação será considerado uma “propriedade comum” do casal quando tiver vivido a maior parte da vida durante a relação. A partir disso, o tempo de convivência será dividido de forma equilibrada, sempre priorizando a qualidade de vida do pet.