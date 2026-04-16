Sr. Aluizio de Oliveira Silva

Faleceu dia 15/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Leontina de Oliveira Silva. Era filho do Sr. Antonio de Oliveira Silva e da Sra. Joana Marcelino de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Elaine de Oliveira Silva casada com Benedito Godoy, Eliane de Oliveira Silva casada com Alexandre Monteiro, Eliseu de Oliveira Silva casado com Elisabete Aparecida Jandoso de Oliveira Silva, Elias de Oliveira Silva, falecido. Deixa 6 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/04/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Aurea Honoria de Almeida Nascimento

Faleceu ontem, na cidade de Rio Claro - SP, contava 57 anos, filho dos finados Sr. Pedro Albano de Almeida e da Sra. Cesarina de Carvalho Almeida, era casada com o Sr. Jose Alves do Nascimento; deixa os filhos: Vanessa Renyelle Almeida Richter, casada com o Sr. Alex Anthony Richter e Vinicius Roddislley de Almeida Nascimento, casado com a Sra. Aline R. do Nascimento. Deixa a neta Ana Laura, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Benedita Doroteia da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Geraldo Candido da Silva e da Sra. Clarice Brito da Silva; deixa os filhos: Alvaro Antonio Vidotti Junior, casado com a Sra. Milene Ramos e Adriano Christian Vidotti, casado com a Sra. Renata Cristina Dionisio. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.