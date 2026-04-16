Sr. Aluizio de Oliveira Silva
Faleceu dia 15/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Leontina de Oliveira Silva. Era filho do Sr. Antonio de Oliveira Silva e da Sra. Joana Marcelino de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Elaine de Oliveira Silva casada com Benedito Godoy, Eliane de Oliveira Silva casada com Alexandre Monteiro, Eliseu de Oliveira Silva casado com Elisabete Aparecida Jandoso de Oliveira Silva, Elias de Oliveira Silva, falecido. Deixa 6 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/04/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Aurea Honoria de Almeida Nascimento
Faleceu ontem, na cidade de Rio Claro - SP, contava 57 anos, filho dos finados Sr. Pedro Albano de Almeida e da Sra. Cesarina de Carvalho Almeida, era casada com o Sr. Jose Alves do Nascimento; deixa os filhos: Vanessa Renyelle Almeida Richter, casada com o Sr. Alex Anthony Richter e Vinicius Roddislley de Almeida Nascimento, casado com a Sra. Aline R. do Nascimento. Deixa a neta Ana Laura, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Benedita Doroteia da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Geraldo Candido da Silva e da Sra. Clarice Brito da Silva; deixa os filhos: Alvaro Antonio Vidotti Junior, casado com a Sra. Milene Ramos e Adriano Christian Vidotti, casado com a Sra. Renata Cristina Dionisio. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Fatima Regina da Paixão
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Jose Antonio da Paixão e da Sra. Abigail de Souza Paixão; deixa os filhos: Emerson Cristiano Tiberio, casado com a Sra. Andreia Ranzani Tiberio; Erica Abigail Tiberio de Souza, casada com o Sr. Evandro de Souza; Gisele Regina Pinto e Gislaine Cristina Pinto. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h00 às 17h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Irma Barbieri Novoletti
Faleceu dia 16/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Waldomiro Sebastião Novoletti. Era filha do Sr. Maximiano Barbieri e da Sra. Genoefa Nasini, falecidos. Deixa os filhos: Sandra Goreti Novoletti Conceição casada com Dirceu Conceição; Rogerio Novoletti casado com Patricia Eloisa Vitti Novoletti. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Isaque Alves Brasil
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Antonio Diamiro Brasil e da Sra. Gertrudes Alves Brasil; deixa os filhos: Misaque Dias Brasil, casado com a Sra. Crisliene Duarte Brasil; Marcelo Alves Brasil, casado com a Sra. Ana Cristina Teofilo Brasil; Arthur Henrique de Pontes Brasil; Janine Aparecida Pontes da Silva, casada com o Sr. Evanil Gonçalves da Silva e Nabel de Jesus, casado com a Sra. Aline Camargo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Vitor Theodoro da Silva
Faleceu dia 16/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era filho do Sr. Theodoro da Silva e da Sra. Maria José da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Dayane Cardoso da Silva casada com Cristiano Aparecido dos Santos; Jair Silva. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/04/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Julia Helena Gil Iatauro
Faleceu dia 14/04/2026 na cidade de São Paulo, aos 66 anos de idade e era filha do Sr. Antonio de Padua Cillo Iatauro, falecido, e da Sra. Malba Gil Iatauro. Deixa os irmãos: Alexandre Gil Iatauro; Marco Antonio Gil Iatauro. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 16/04/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Ivete Furlan Canale
Faleceu dia 16/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casada com o Sr. José Alcides Canale. Era filha do Sr. Antonio Furlan e da Sra. Idalina Danelon Furlan, falecidos. Deixa os filhos: Angela Maria Canale; André Luis Canale casado com Danila Leme de Souza Canale; Thiago Alexandre Canale casado com Amanda Cristina Christofoletti Canale. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/04/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vanda Aparecida Carrara Puga
Faleceu dia 15/04/2026 na cidade de Santa Bárbara D’Oeste, aos 69 anos de idade e era casada com o Sr. Lourenço Miguel Puga. Era filha do Sr. Julio Carrara e da Sra. Luiza Rosada Carrara, falecidos. Deixa os filhos: Eder Richard Puga casado com Michele; Erica Cristina Puga; Elvis Puga casado com Graziela; Elen Deli Puga; Eduarda Aparecida Puga casada com Jorge. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 16/04/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.