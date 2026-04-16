Brasileiros que enfrentam dificuldades para equilibrar as contas agora contam com um caminho mais estruturado para reorganizar suas finanças. A legislação atual permite que consumidores superendividados proponham um plano de pagamento com prazo de até 5 anos, preservando recursos básicos para a própria subsistência.

A medida integra a Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor e vem sendo reforçada por decisões judiciais e orientações institucionais. A proposta é evitar que famílias mergulhem ainda mais em crises financeiras, criando condições reais de quitação das dívidas.

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Um respiro para reorganizar o orçamento