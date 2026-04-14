Sra. Ana Maria Gallo

Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 64 anos, filha do finados Sr. Francisco Gallo e da Sra. Ignez Pereira Gallo. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Municipal da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Claudio Cezar da Silva Soares

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filho do Sr. Sinvaldo Jose Soares, falecido e da Sra. Bonifacia Rosa da Silva Soares, era casado com a Sra. Adriana Roberta Bezerra Nunes; deixa os filhos: Hiago Rafael da Silva Nunes; Victor Gael da Silva Nunes; Pedro Gabriel da Silva Nunes e Julia Gabrielly da Silva Nunes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Ivanilde Lopes Di Jacintho

Faleceu dia 13/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Angelo Alceu Di Jacintho, era filha do Sr. Manoel Lopes Filho e da Sra. Maria Siviero, falecidos. Deixa a filha: Creusa Aparecida Di Jacintho. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/04/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.