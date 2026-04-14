Sra. Ana Maria Gallo
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 64 anos, filha do finados Sr. Francisco Gallo e da Sra. Ignez Pereira Gallo. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Municipal da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudio Cezar da Silva Soares
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filho do Sr. Sinvaldo Jose Soares, falecido e da Sra. Bonifacia Rosa da Silva Soares, era casado com a Sra. Adriana Roberta Bezerra Nunes; deixa os filhos: Hiago Rafael da Silva Nunes; Victor Gael da Silva Nunes; Pedro Gabriel da Silva Nunes e Julia Gabrielly da Silva Nunes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ivanilde Lopes Di Jacintho
Faleceu dia 13/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Angelo Alceu Di Jacintho, era filha do Sr. Manoel Lopes Filho e da Sra. Maria Siviero, falecidos. Deixa a filha: Creusa Aparecida Di Jacintho. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/04/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Carlos Macluf
Faleceu dia 13/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Sonia Maria Barbosa Macluf, era filho do Sr. José Macluf, falecido e da Sra. Leonilda Zambello Macluf. Deixa as filhas: Sabrina Macluf Castello Branco Regattieri casada com Mauricio Castello Branco Regattieri; Maria Isabel Macluf. Deixa os netos: Emanuelle Macluf, Pedro Henrique Macluf Regattieri; Mauricio Matheus Macluf Regattieri, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/04/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Laura Luzia Bazzanelli Monteiro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. João Batista Bazzanelli e da Sra. Rosa Padovezzi, era viúva do Sr. João Monteiro; deixa os filhos: João Jose Monteiro; Manoel Carlos Monteiro; Maria do Carmo Monteiro; Valter Luis Monteiro; Marcia Aparecida Monteiro; Ana Lucia Monteiro; Claudio Monteiro e Anderson Maciel Monteiro. Deixa genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lazara de Melo Plens
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Benedito de Melo e da Sra. Izalina Bernardina da Costa, era viúva do Sr. Orlando Plens; deixa os filhos: Osmar Adriano de Melo Plens, casado com a Sra. Ana Maria da Silva Plens e Andre Luiz de Melo Plens, casado com a Sra. Rosana Emira Bueno Plens. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Miguel Angel Calvo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Miguel Angel Calvo e da Sra. Yolanda Calvo; deixa os filhos: Maria Fernanda Calvo; Alejandra Noela Calvo de Luca, casada com o Sr. Miguel de Luca Junior e Miguel Angel Calvo, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 09h00 às 12h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Neli Regina da Silva
Faleceu dia 13/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 52 anos de idade e era filha do Sr. Roberto Bueno da Silva e da Sra. Alice Aparecida Bertucci, falecidos. Deixa os filhos: William Aparecido da Silva; Joanderson Aparecido da Silva casado com Aline Aparecida da Silva. Deixa 03 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/04/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Wagner Pires da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Jose Pires da Silva e da Sra. Honorina Oliveira da Silva. Deixa a irmã Cacilda Oliveira da Silva, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.