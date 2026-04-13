Sra. Alice Sesso Martini

Faleceu dia 12/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Jesuino Martini. Era filha do Sr. Luiz Sesso e da Sra. Julia Tavares, falecidos. Deixa os filhos: Maria Elisete Martini Ferreira Grosso casada com Paulo Roberto Ferreira Grosso, Lucia Helena Martini Andrade casada com José Roberto Andrade, Luiz Antonio Martini casado com Maria Inacia de Lima Martini. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/04/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Beijamim Lopes Alecrim

Faleceu dia 11/04/2026, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Clemente Lopes Alecrim e da Sra. Ana Leite dos Santos; deixa os filhos: José Aparecido Lopes Alecrim, falecido; Agenor Lopes Alecrim; Maria Aparecida Lopes Alecrim, casada com o Sr. Carlos Afonso; Eva Lopes Alecrim, casada com o Sr. Ademir; Sebastião Rodrigues Alecrim; Elena Lopes Alecrim, casada com o Sr. Gerson; Karina Pereira Alecrim; Rosana Pereira Alecrim, casada com o Sr. Michel e Cleusa de Fatima Lopes Alecrim, casada com o Sr. Moacir Rodrigues, ambos falecidos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Carlos José Bellini

Faleceu dia 07/04/2026, na cidade de Itajaí/SC, contava 60 anos, filho do Sr. Darcy Domingos Bellini e da Sra. Antonia Batista Bellini, era casado com a Sra. Roberta Rontani Bessi Bellini; deixa os filhos: Kauê Bessi Bellini, casado com a Sra. Michaele Caroline de Souza Bellini e Iago Bessi Bellini. Deixa a neta Carolina Bellini, demais familiares e amigos. O velório ocorreu no dia 08/04/2026 na sala "B" do Velório do Crematório Athenas, na cidade de Itajaí/SC. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.