Sra. Alice Sesso Martini
Faleceu dia 12/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Jesuino Martini. Era filha do Sr. Luiz Sesso e da Sra. Julia Tavares, falecidos. Deixa os filhos: Maria Elisete Martini Ferreira Grosso casada com Paulo Roberto Ferreira Grosso, Lucia Helena Martini Andrade casada com José Roberto Andrade, Luiz Antonio Martini casado com Maria Inacia de Lima Martini. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/04/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Beijamim Lopes Alecrim
Faleceu dia 11/04/2026, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Clemente Lopes Alecrim e da Sra. Ana Leite dos Santos; deixa os filhos: José Aparecido Lopes Alecrim, falecido; Agenor Lopes Alecrim; Maria Aparecida Lopes Alecrim, casada com o Sr. Carlos Afonso; Eva Lopes Alecrim, casada com o Sr. Ademir; Sebastião Rodrigues Alecrim; Elena Lopes Alecrim, casada com o Sr. Gerson; Karina Pereira Alecrim; Rosana Pereira Alecrim, casada com o Sr. Michel e Cleusa de Fatima Lopes Alecrim, casada com o Sr. Moacir Rodrigues, ambos falecidos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos José Bellini
Faleceu dia 07/04/2026, na cidade de Itajaí/SC, contava 60 anos, filho do Sr. Darcy Domingos Bellini e da Sra. Antonia Batista Bellini, era casado com a Sra. Roberta Rontani Bessi Bellini; deixa os filhos: Kauê Bessi Bellini, casado com a Sra. Michaele Caroline de Souza Bellini e Iago Bessi Bellini. Deixa a neta Carolina Bellini, demais familiares e amigos. O velório ocorreu no dia 08/04/2026 na sala "B" do Velório do Crematório Athenas, na cidade de Itajaí/SC. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dirce Pezzato de Menezes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. João Abilio Pezzato e da Sra. Maria Scarpari, era viúva do Sr. Jorge Kerches de Menezes; deixa as filhas: Suely Kerches de Mattos, viúva do Sr. Pedro Manoel de Mattos; Estela Kerches Augustini, casada com o Sr. Moacir Augustini e Maria Cecília Kerches de Menezes. Deixa 06 netos, 09 bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Edineia Vitti de Toledo
Faleceu dia 11/04/2026, nesta cidade, contava 64 anos, filha do Sr. Lino Vitti, falecido, e da Sra. Antonia Vitti, era casada com o Sr. Antonio Juvenal de Toledo; deixa os filhos: Saimon Wendel de Toledo, casado com a Sra. Mayra Carneiro de Toledo e Wellington Andre de Toledo, casado com a Sra. Suelen Lais M. de Toledo. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Eliete Sabino
Faleceu dia 13/04/2026 na cidade de São Caetano do Sul - SP, aos 78 anos de idade. Era filha do Sr. Odracir Sabino e da Sra. Maria Rosa Sabino, falecidos. Deixa os filhos: Ana Paula Santin Polo e Fabio Sabino Santin. Deixa os netos: Giovanne, Marcela, Victor e Raul, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Gabriel Gomes da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 17 anos, filho do Sr. Jorge Luis Gomes da Silva, casado com a Sra. Renata de Souza Gomes e da Sra. Vania Esteves da Silva, casada com o Sr. William Vinicius dos Santos; deixa os irmãos: Willian Rafael dos Santos; Vitoria Esteves da Silva; Lucas de Souza Macedo; Maria Eduarda Gomes da Silva e Davi Antonio Gomes da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da Rua João Alves de Araújo nº. 272, Bairro Parque Orlanda II, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Geralda dos Santos Rodrigues
Faleceu dia 11/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 46 anos de idade. Era filha da Sra. Maria Rodrigues Pereira, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/04/2026 as 10:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Roque Junior
Faleceu dia 11/04/2026, nesta cidade, contava 33 anos, filho do Sr. Jose Roque, falecido e da Sra. Raimunda da Silva Lins. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Andreello Filho
Faleceu dia 12/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casado com a Sra. Regina Martinelli Galvão Andreello. Era filho do Sr. Luiz Andreello e da Sra. Ana Barbosa Barros Andreello, falecidos. Deixa as filhas: Fernanda Martinelli Galvão Andreello Simoni casada com Fabio Girolamo Simoni; Patricia Martinelli Galvão Andreello casada com Patricia Fontana. Deixa os netos: Gabriel Martinelli Galvão Andreello Simoni e Leticia Andreello Simoni. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/04/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Antonia Lobato
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha da Sra. Dalvina Lobato, falecida, era viúva do Sr. Antonio dos Santos Barros; deixa os filhos: Joacy Lobato, casado com a Sra. Gorete do Nascimento Lobato; Jose Antonio Lobato, casado com a Sra. Maria de Jesus Mendes Lobato; Orivaldo Lobato, casado com a Sra. Maria do Carmo Nascimento Lobato; Jorge Alberto Lobato, casado com a Sra. Maria Raimunda Lima Lobato; Walmirene de Jesus Lobato; Jacyrene de Jesus Lobato Vieira, casada com o Sr. Jorgiel Vieira e Noemia Lobato da Silva, casada com o Sr. Marcio Jose Pereira da Silva. Deixa irmã, netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Salete Ferro Guedes
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Validoro Ferro e da Sra. Aparecida Irene Sinopoli Ferro, era viúva do Sr. Jose Luiz de Almeida Guedes; deixa a filha: Alessandra Corbett Pisco. Deixa a neta Mirella Corbett Pisco, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h30 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Nora Nei Alves Nunes dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. José Nunes Sobrinho e da Sra. Maria Alves Cordeiro, era viúva do Sr. Francisco Gomes dos Santos; deixa as filhas: Nara Nei Gomes Nunes dos Santos; Itamara Gomes Nunes dos Santos, casada com o Sr. Anderson e Gleiciane Gomes Nunes Lima, casada com o Sr. Ivan Luiz Lima. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Osvaldo da Silva
Faleceu dia 13/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade. Era filho do Sr. Antonio Gonzaga da Silva e da Sra. Maria Batista da Silva, falecidos. Deixa irmão, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/04/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Suzana Volpato
Faleceu dia 11/04/2026 na cidade de São Paulo, aos 85 anos de idade. Era filha do Sr. Angelo Volpato e da Sra. Josefa Delgado Volpato, falecidos. Deixa irmão, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/04/2026 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Wilma Pettinazzi Monteiro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90, filha dos finados Sr. Carlos Pettinazzi e da Sra. Josephina Mainardi Pettinazzi, era viúva do Sr. Lázaro Antonio Monteiro; deixa o filho: Carlos Antonio Pettinazzi Monteiro, casado com a Sra. Erica Vanessa Arruda Zamariola Monteiro. Deixa irmãs, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 15h00 no Velório da Saudade, sala "05", sendo transladado o corpo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Wilson Francisco Gevertesky
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Nelson Gevertesky e da Sra. Angela Andia Gevertesky era casado com a Sra. Wilma Vieira de Mello Gevertesky; deixa os filhos: Vanessa de Mello Gevertesky, Wilson Francisco Gevertesky Junior e Talita Gevertesky, casada com o Sr. Wiliam Aparecido Soares. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.