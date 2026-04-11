Professores de Piracicaba já podem se inscrever na 18ª edição da Oficina Humor na Sala de Aula, uma iniciativa que une arte, educação e criatividade. As inscrições seguem abertas até 30 de abril, por meio de formulário online, e são voltadas a educadores que atuam com alunos de 7 a 14 anos, especialmente nas áreas de História, Geografia, Língua Portuguesa, Artes e disciplinas ligadas à produção de texto.
Ao todo, são oferecidas 60 vagas. Os encontros acontecem nos dias 4, 11, 18 e 25 de maio, sempre das 18h30 às 20h30, na sede da Secretaria Municipal de Educação.
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Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias de Cultura e Educação, em parceria com o Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico (Cedhu), o projeto busca levar o humor gráfico para dentro das salas de aula como ferramenta pedagógica. Durante as aulas, os artistas Fábio San Juan e William Hussar vão apresentar conceitos básicos do desenho de humor, além de explorar diferentes linguagens do humor gráfico e propor atividades práticas para aplicação com os alunos.
Coordenador do Salão Internacional de Humor, Junior Kadeshi destaca que a proposta vai além da produção artística. “As oficinas incentivam os professores a desenvolverem o olhar crítico e criativo dos alunos. O humor gráfico é uma forma potente de interpretar e expressar a realidade”, afirma.
Para o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, a iniciativa reforça o papel da arte na educação. “Incorporar práticas criativas no ensino contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes e torna o aprendizado mais significativo”, pontua. Já a secretária de Educação, Juliana Vicentin, ressalta o impacto da formação no cotidiano escolar. “O uso do humor gráfico traz leveza, estimula a reflexão e fortalece a autonomia dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico e conectado com a realidade deles”, completa.