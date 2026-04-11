Ao todo, são oferecidas 60 vagas. Os encontros acontecem nos dias 4, 11, 18 e 25 de maio, sempre das 18h30 às 20h30, na sede da Secretaria Municipal de Educação.

Professores de Piracicaba já podem se inscrever na 18ª edição da Oficina Humor na Sala de Aula, uma iniciativa que une arte, educação e criatividade. As inscrições seguem abertas até 30 de abril, por meio de formulário online , e são voltadas a educadores que atuam com alunos de 7 a 14 anos, especialmente nas áreas de História, Geografia, Língua Portuguesa, Artes e disciplinas ligadas à produção de texto.

Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias de Cultura e Educação, em parceria com o Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico (Cedhu), o projeto busca levar o humor gráfico para dentro das salas de aula como ferramenta pedagógica. Durante as aulas, os artistas Fábio San Juan e William Hussar vão apresentar conceitos básicos do desenho de humor, além de explorar diferentes linguagens do humor gráfico e propor atividades práticas para aplicação com os alunos.

Coordenador do Salão Internacional de Humor, Junior Kadeshi destaca que a proposta vai além da produção artística. “As oficinas incentivam os professores a desenvolverem o olhar crítico e criativo dos alunos. O humor gráfico é uma forma potente de interpretar e expressar a realidade”, afirma.

Para o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, a iniciativa reforça o papel da arte na educação. “Incorporar práticas criativas no ensino contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes e torna o aprendizado mais significativo”, pontua. Já a secretária de Educação, Juliana Vicentin, ressalta o impacto da formação no cotidiano escolar. “O uso do humor gráfico traz leveza, estimula a reflexão e fortalece a autonomia dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico e conectado com a realidade deles”, completa.