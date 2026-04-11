Cheia de saúde e com muita disposição aos 84 anos, a dona de casa Anésia Alves Ventura resolveu deixar de lado a monotonia do dia a dia e decidiu pôr literalmente a mão na massa. Com dotes culinários reconhecidos por todos a sua volta, essa simpática vovó iniciou, há cerca de três anos, em sua própria casa, no bairro do Morumbi, um projeto para ensinar às mais jovens os “segredos” da cozinha.

Incentivado por parentes e vizinhos, Anésia começou a dar aulas de culinária para algumas alunas de sua região. A ideia deu certo, começou a crescer e atualmente ela recebe em sua residência, uma vez por semana, cerca de 10 mulheres que vão em busca de aprimoramento na arte dos doces e salgados. O carro-chefe são os pães, mas há também as fatias húngaras e rosquinhas, entre outras delícias.

A anfitriã, uma amante da cozinha, não cobra muito de suas alunas. Aliás, quase nada: somente uma ajuda de custo para cobrir as despesas do material utilizado durante os encontros, que acontecem todas às segundas-feiras, a partir das 14h. “É um preço acessível para os custos dos ingredientes”, explica.