Cheia de saúde e com muita disposição aos 84 anos, a dona de casa Anésia Alves Ventura resolveu deixar de lado a monotonia do dia a dia e decidiu pôr literalmente a mão na massa. Com dotes culinários reconhecidos por todos a sua volta, essa simpática vovó iniciou, há cerca de três anos, em sua própria casa, no bairro do Morumbi, um projeto para ensinar às mais jovens os “segredos” da cozinha.
Incentivado por parentes e vizinhos, Anésia começou a dar aulas de culinária para algumas alunas de sua região. A ideia deu certo, começou a crescer e atualmente ela recebe em sua residência, uma vez por semana, cerca de 10 mulheres que vão em busca de aprimoramento na arte dos doces e salgados. O carro-chefe são os pães, mas há também as fatias húngaras e rosquinhas, entre outras delícias.
A anfitriã, uma amante da cozinha, não cobra muito de suas alunas. Aliás, quase nada: somente uma ajuda de custo para cobrir as despesas do material utilizado durante os encontros, que acontecem todas às segundas-feiras, a partir das 14h. “É um preço acessível para os custos dos ingredientes”, explica.
Anésia lembra que suas aulas começaram por um mero capricho do acaso, após insistência daqueles que já apreciavam seus quitutes. “Está ideia surgiu de vizinhos e amigos que, por gostarem dos meus produtos, pediram para eu ensinar. Sinto muito realizada e sempre procuro aprimorar os meus conhecimentos”, declara.
A professora conta que sua paixão pela culinária iniciou desde muito pequena, quando começou a ter curiosidade em saber como eram feitos os pratos que comia. “Desde criança já me interessava; fiz vários cursos de padaria e confeitaria e fui me aperfeiçoando ao longo do tempo”, conta Anésia, que também é costureira e já ministrou aulas nesta área.
Ela afirma que se sente realizada com o trabalho, principalmente ao ver o brilho nos olhos de suas alunas, muito interessadas em aprender a cozinhar mais e melhor. Além disso, Anésia entende que esses encontros a mantêm feliz e cheia de vida. “Propagar os meus conhecimentos é uma realização pessoal, além de manter-se em atividade”, reconhece.
LIVRO
Paralelo ao sucesso na cozinha, Anésia começou outro projeto recentemente: a confecção de um livro sobre culinária. Denominado “Memórias Afetivas”, a obra está em fase de produção. “Ainda estou no processo de escrita e a ideia é que fique como um legado para as novas gerações”, espera.
Feliz com os projetos que está desenvolvendo nesta fase da vida, aos 84 anos de idade, Anésia acredita que suas aulas ainda devem perdurar por longos anos e com muitos frutos. “Espero concluir o meu livro e dou graças a Deus pela saúde de corpo e mente para realizar esta obra”, finaliza a professora.