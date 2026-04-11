A Páscoa ganhou um significado ainda mais especial na Unimed Piracicaba neste ano. Com uma série de ações internas, a Cooperativa reforçou valores como união, cuidado e humanização, envolvendo colaboradores e suas famílias em momentos de leveza e celebração.

Entre as iniciativas, o departamento de Marketing promoveu um concurso de desenho voltado aos filhos de colaboradores, com idade até 12 anos. A proposta era simples e inspiradora: criar uma arte que representasse o espírito da Páscoa. O desenho vencedor estamparia o cartão de feliz Páscoa da Cooperativa.

Ao todo, mais de 60 trabalhos foram inscritos, evidenciando a criatividade e o talento das crianças. O grande destaque ficou por conta de Benjamin, de 8 anos, filho do colaborador Vitor Sachs, que conquistou a comissão com a criação do ‘Super Coelho’. Como premiação, ele recebeu uma bicicleta. Outros quatro participantes também foram reconhecidos com vouchers para lojas de brinquedos.