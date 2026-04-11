A Páscoa ganhou um significado ainda mais especial na Unimed Piracicaba neste ano. Com uma série de ações internas, a Cooperativa reforçou valores como união, cuidado e humanização, envolvendo colaboradores e suas famílias em momentos de leveza e celebração.
Entre as iniciativas, o departamento de Marketing promoveu um concurso de desenho voltado aos filhos de colaboradores, com idade até 12 anos. A proposta era simples e inspiradora: criar uma arte que representasse o espírito da Páscoa. O desenho vencedor estamparia o cartão de feliz Páscoa da Cooperativa.
Ao todo, mais de 60 trabalhos foram inscritos, evidenciando a criatividade e o talento das crianças. O grande destaque ficou por conta de Benjamin, de 8 anos, filho do colaborador Vitor Sachs, que conquistou a comissão com a criação do ‘Super Coelho’. Como premiação, ele recebeu uma bicicleta. Outros quatro participantes também foram reconhecidos com vouchers para lojas de brinquedos.
“Quando abrimos espaço para a participação das famílias, especialmente das crianças, criamos conexões verdadeiras e duradouras. É muito gratificante ver o brilho nos olhos de cada participante e perceber o quanto essas ações impactam positivamente o nosso clima organizacional”, afirmou Carlos Joussef, presidente da Cooperativa.
Outra iniciativa especial envolveu crianças atendidas pelos programas da Medicina Preventiva da Unimed Piracicaba. Em uma atividade lúdica e terapêutica, os pequenos participaram da pintura de coelhos, com o apoio da equipe de fonoaudiologia. A iniciativa aliou criatividade e estímulo ao desenvolvimento, promovendo momentos de interação e alegria.
No domingo de Páscoa, a Brinquedoteca da Pediatria do HU também contou com programação especial: oficinas de desenho voltadas às crianças, além da entrega de ovos de chocolate aos pacientes internados, proporcionando momentos de acolhimento, leveza e carinho.
“Cuidar da saúde também é proporcionar momentos de alegria, acolhimento e desenvolvimento. Essas ações contribuem para o bem-estar emocional e fazem toda a diferença na jornada de cada criança e de suas famílias”, completou o dirigente.
Encerrando a programação, a Diretoria da Cooperativa realizou a tradicional entrega de ovos de chocolate aos mais de 1.800 colaboradores, como forma de reconhecimento e carinho pelo trabalho desempenhado diariamente.
“Temos profissionais extremamente dedicados, que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas todos os dias. Esse gesto simboliza a nossa gratidão e o quanto valorizamos cada colaborador que constrói, conosco, uma Unimed cada vez mais humana e próxima”, destacou Joussef.
Para ele, atividades como essas vão além da celebração simbólica. “A Páscoa é um momento de renovação, esperança e partilha. Promover iniciativas que envolvam nossas equipes e suas famílias é uma forma de fortalecer vínculos e valorizar as pessoas que fazem a nossa Cooperativa acontecer todos os dias. São gestos simples, mas carregados de significado”, concluiu.