Mantendo uma trajetória de crescimento consistente, a Diretoria Regional do CIESP Piracicaba registrou uma alta de 6,4% em suas exportações no primeiro trimestre de 2026. Entre janeiro e março, o volume de vendas externas subiu de US$ 588,3 milhões (em 2025) para **US$ 625,8 milhões**, desempenho que posiciona a região como a 11ª principal força exportadora entre as diretorias do CIESP no estado de São Paulo.

O resultado positivo de Piracicaba e dos municípios de sua abrangência (Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho) demonstra a solidez da base industrial local em um cenário de estabilidade econômica regional.

Tecnologia e Mercados Estratégicos

A tecnologia industrial continua sendo o motor das vendas externas. O setor de máquinas e equipamentos mecânicos liderou as exportações com 63,2% de participação, seguido por açúcares e produtos de confeitaria (8%) e produtos químicos orgânicos (7,8%).

No cenário internacional, os Estados Unidos permanecem como o maior parceiro comercial, absorvendo 49,4% dos produtos. No mercado sul-americano, Peru (5,1%) e Argentina (4,9%) completam a lista dos principais destinos.

Importações e Balança Comercial