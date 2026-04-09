Mantendo uma trajetória de crescimento consistente, a Diretoria Regional do CIESP Piracicaba registrou uma alta de 6,4% em suas exportações no primeiro trimestre de 2026. Entre janeiro e março, o volume de vendas externas subiu de US$ 588,3 milhões (em 2025) para **US$ 625,8 milhões**, desempenho que posiciona a região como a 11ª principal força exportadora entre as diretorias do CIESP no estado de São Paulo.
O resultado positivo de Piracicaba e dos municípios de sua abrangência (Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho) demonstra a solidez da base industrial local em um cenário de estabilidade econômica regional.
Tecnologia e Mercados Estratégicos
A tecnologia industrial continua sendo o motor das vendas externas. O setor de máquinas e equipamentos mecânicos liderou as exportações com 63,2% de participação, seguido por açúcares e produtos de confeitaria (8%) e produtos químicos orgânicos (7,8%).
No cenário internacional, os Estados Unidos permanecem como o maior parceiro comercial, absorvendo 49,4% dos produtos. No mercado sul-americano, Peru (5,1%) e Argentina (4,9%) completam a lista dos principais destinos.
Importações e Balança Comercial
Para sustentar o ritmo de produção e a modernização fabril, a indústria local manteve um fluxo intenso de importações de componentes mecânicos (47,3%) e materiais elétricos (16,4%), vindos principalmente da Coreia do Sul (29,7%), China (18,4%) e EUA (16,9%). Devido a essa alta demanda por insumos e bens de capital para transformação, a regional encerrou o trimestre com um saldo comercial de US$ 271,7 milhões negativos.
Esse perfil é característico de polos industriais avançados, que importam tecnologia para agregar valor e reexportar produtos de alta complexidade.
Expectativas de Continuidade
Mesmo com ajustes tarifários ocorridos no segundo semestre de 2025, o impacto na balança comercial regional foi controlado, preservando a competitividade das empresas locais.
Para Homero Scarso, Gerente Regional do CIESP Piracicaba, o momento é de consolidação. "Estar entre as 11 maiores exportadoras do estado reflete a maturidade da nossa indústria. O saldo comercial reflete nossa necessidade de insumos globais para produzir tecnologia de ponta. O objetivo agora é ampliar nossa presença internacional e apoiar a expansão das operações locais", afirma Scarso.