"Eu nunca perdi a esperança. Sempre acreditei que tudo daria certo — e hoje vivo esse recomeço”. A emoção é de Mário Piovesan Junior, de 36 anos, beneficiário da Unimed Piracicaba, que passou por um transplante renal realizado com sucesso no complexo hospitalar da Cooperativa.
A história dele começou a mudar em 2019, durante uma atividade na empresa onde trabalhava. Sem apresentar sintomas, ele foi surpreendido ao descobrir uma alteração na pressão arterial. Após exames, veio o diagnóstico: insuficiência renal. “Eu nunca tinha sentido nada. Foi um susto muito grande. Mas encontrei forças para seguir, com o apoio da minha família”, relembrou.
E foi justamente desse apoio que veio a maior prova de amor. A irmã, Juliana Piovesan, de 39 anos, foi a doadora. “Desde o início eu sentia que seria eu. Quando veio a confirmação de que eu era 100% compatível, foi o melhor dia da minha vida. Hoje, ver meu irmão bem é uma alegria imensa. Saber que um pedacinho meu está ajudando a transformar a vida dele não tem preço”, emocionou-se.
O procedimento foi realizado com sucesso pela equipe do Hospital Unimed Piracicaba, sob acompanhamento da nefrologista Patrícia Leite e dos urologistas Gustavo Borges, Walter Silva Jr., Gustavo Dias, Annuar Chaguri, Tiago Aguiar, José Henrique Costa e Charles Duarte. “O transplante renal representa uma nova oportunidade de vida. Quando temos um desfecho positivo como esse, reforçamos a importância da doação de órgãos e do trabalho integrado das equipes”, destacou a médica.
Agora, Mário inicia uma nova fase, com mais autonomia e qualidade de vida. “Quero voltar a trabalhar, retomar minha rotina e até viajar sem depender de aparelhos. É um novo começo”, afirmou.
A história também reforça a importância da conscientização sobre a doação de órgãos. “As pessoas precisam entender o quanto isso salva vidas. Eu faria isso quantas vezes fosse necessário”, completou Juliana.
O Hospital Unimed Piracicaba conta com uma Equipe Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (e-DOT), que atua na conscientização e no suporte aos processos de doação.
Para o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, o caso simboliza o propósito da instituição. “Doar órgãos é doar vida. E acompanhar histórias como essa, com desfecho positivo, reforça nosso compromisso com a excelência, a humanização e o cuidado integral com nossos pacientes".