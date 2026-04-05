"Eu nunca perdi a esperança. Sempre acreditei que tudo daria certo — e hoje vivo esse recomeço”. A emoção é de Mário Piovesan Junior, de 36 anos, beneficiário da Unimed Piracicaba, que passou por um transplante renal realizado com sucesso no complexo hospitalar da Cooperativa.

A história dele começou a mudar em 2019, durante uma atividade na empresa onde trabalhava. Sem apresentar sintomas, ele foi surpreendido ao descobrir uma alteração na pressão arterial. Após exames, veio o diagnóstico: insuficiência renal. “Eu nunca tinha sentido nada. Foi um susto muito grande. Mas encontrei forças para seguir, com o apoio da minha família”, relembrou.

E foi justamente desse apoio que veio a maior prova de amor. A irmã, Juliana Piovesan, de 39 anos, foi a doadora. “Desde o início eu sentia que seria eu. Quando veio a confirmação de que eu era 100% compatível, foi o melhor dia da minha vida. Hoje, ver meu irmão bem é uma alegria imensa. Saber que um pedacinho meu está ajudando a transformar a vida dele não tem preço”, emocionou-se.