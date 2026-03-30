Mais de 680 famílias passarão a morar em um bairro planejado com infraestrutura completa; unidades foram entregues muito antes do prazo contratual.

Mais de 680 famílias com sonhos realizados! A Cataguá Construtora entregou, na quinta-feira (26), as chaves do empreendimento Jardim das Oliveiras, bairro planejado com infraestrutura completa em Piracicaba. Elas passarão a morar em casas com excelente qualidade construtiva e localização, proporcionando conforto, bem-estar e muita qualidade de vida.

O Jardim das Oliveiras foi entregue pela Cataguá Construtora muito antes do prazo previsto em contrato - algumas unidades tiveram a entrega antecipada em mais de um ano, o que beneficia diretamente os clientes, que já podem se mudar para a casa própria, saindo mais rápido do aluguel. E demonstra todo comprometimento da construtora com o planejamento e execução da obra, garantindo ainda mais segurança ao cliente.

“Estamos muito felizes com a entrega deste empreendimento, que é a materialização do sonho de mais de 600 famílias de Piracicaba. A Cataguá Construtora tem um compromisso com a transformação positiva na vida das pessoas e é isso que promovemos quando entregamos as chaves de um bairro que já se destaca pela valorização e pela promoção de qualidade de vida”, afirma Daniel Escobar de Carvalho, diretor do grupo Cataguá.

Referência em desenvolvimento imobiliário no interior paulista, a Cataguá Construtora tem 40 anos de história, sendo reconhecida como a construtora como mais tradição, credibilidade e qualidade de Piracicaba, conforme pesquisa da Brain Inteligência Estratégica.

“É uma emoção muito grande”, conta Bianca Caroline, cliente do Jardim das Oliveiras. Ela e o noivo, José Batista Neto, foram um dos primeiros a adquirir uma unidade no empreendimento e estão animados para iniciar o processo de reforma para a mudança, que acontecerá após o casamento. “É um espaço bacana, tranquilo, perto da minha família. É um sonho realizado. E estar recebendo as chaves antes, é uma alegria imensa”, conta Neto.

O casal Bianca e José Neto, clientes do Jardim das Oliveiras.

Jardim das Oliveiras é sonho materializado para mais de 600 famílias.

CONHEÇA O JARDIM DAS OLIVEIRAS

Com alto potencial de valorização, o Jardim das Oliveiras é um bairro planejado com casas de dois dormitórios, sendo até uma suíte, em terrenos amplos - a partir de 200 metros quadrados - o que permite ampliação do imóvel ou a criação de uma excelente área gourmet externa. As casas possuem recuo lateral e não são geminadas, o que traz ainda mais conforto e privacidade às famílias.

O bairro possui infraestrutura completa (ruas pavimentadas, água encanada, tratamento de esgoto, energia elétrica) e um sistema de lazer arborizado.

Sua localização é estratégica, próximo a pontos turísticos, comerciais e culturais, com acesso através da rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), a poucos minutos do distrito Unileste, Caterpillar, Tenda e da Havan.

NOVIDADE: NOVA FASE DE VENDAS

Com a entrega do Jardim das Oliveiras e o sucesso do empreendimento, a Cataguá Construtora lançará, em breve, uma nova fase de vendas, ampliando as oportunidades para quem deseja morar em um bairro planejado que oferece muita qualidade de vida. O lançamento está previsto para as próximas semanas.

Se você deseja uma casa pronta para morar (últimas unidades) ou quer investir na planta, entre em contato com a Cataguá Construtora e aproveite condições especiais de lançamento: