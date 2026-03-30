30 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
UNIDADES ENTREGUES

Cataguá Construtora entrega chaves do Jardim das Oliveiras

Por Divulgação |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Cataguá Construtora entregou as chaves de mais de 600 residências do Jardim das Oliveiras em Piracicaba.
Cataguá Construtora entregou as chaves de mais de 600 residências do Jardim das Oliveiras em Piracicaba.

Mais de 680 famílias passarão a morar em um bairro planejado com infraestrutura completa; unidades foram entregues muito antes do prazo contratual.

Mais de 680 famílias com sonhos realizados! A Cataguá Construtora entregou, na quinta-feira (26), as chaves do empreendimento Jardim das Oliveiras, bairro planejado com infraestrutura completa em Piracicaba. Elas passarão a morar em casas com excelente qualidade construtiva e localização, proporcionando conforto, bem-estar e muita qualidade de vida.

O Jardim das Oliveiras foi entregue pela Cataguá Construtora muito antes do prazo previsto em contrato - algumas unidades tiveram a entrega antecipada em mais de um ano, o que beneficia diretamente os clientes, que já podem se mudar para a casa própria, saindo mais rápido do aluguel. E demonstra todo comprometimento da construtora com o planejamento e execução da obra, garantindo ainda mais segurança ao cliente.

“Estamos muito felizes com a entrega deste empreendimento, que é a materialização do sonho de mais de 600 famílias de Piracicaba. A Cataguá Construtora tem um compromisso com a transformação positiva na vida das pessoas e é isso que promovemos quando entregamos as chaves de um bairro que já se destaca pela valorização e pela promoção de qualidade de vida”, afirma Daniel Escobar de Carvalho, diretor do grupo Cataguá.

Referência em desenvolvimento imobiliário no interior paulista, a Cataguá Construtora tem 40 anos de história, sendo reconhecida como a construtora como mais tradição, credibilidade e qualidade de Piracicaba, conforme pesquisa da Brain Inteligência Estratégica.

“É uma emoção muito grande”, conta Bianca Caroline, cliente do Jardim das Oliveiras. Ela e o noivo, José Batista Neto, foram um dos primeiros a adquirir uma unidade no empreendimento e estão animados para iniciar o processo de reforma para a mudança, que acontecerá após o casamento. “É um espaço bacana, tranquilo, perto da minha família. É um sonho realizado. E estar recebendo as chaves antes, é uma alegria imensa”, conta Neto.

O casal Bianca e José Neto, clientes do Jardim das Oliveiras. 

Jardim das Oliveiras é sonho materializado para mais de 600 famílias.

CONHEÇA O JARDIM DAS OLIVEIRAS

Com alto potencial de valorização, o Jardim das Oliveiras é um bairro planejado com casas de dois dormitórios, sendo até uma suíte, em terrenos amplos - a partir de 200 metros quadrados - o que permite ampliação do imóvel ou a criação de uma excelente área gourmet externa. As casas possuem recuo lateral e não são geminadas, o que traz ainda mais conforto e privacidade às famílias.

O bairro possui infraestrutura completa (ruas pavimentadas, água encanada, tratamento de esgoto, energia elétrica) e um sistema de lazer arborizado. 
Sua localização é estratégica, próximo a pontos turísticos, comerciais e culturais, com acesso através da rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), a poucos minutos do distrito Unileste, Caterpillar, Tenda e da Havan.

NOVIDADE: NOVA FASE DE VENDAS

Com a entrega do Jardim das Oliveiras e o sucesso do empreendimento, a Cataguá Construtora lançará, em breve, uma nova fase de vendas, ampliando as oportunidades para quem deseja morar em um bairro planejado que oferece muita qualidade de vida. O lançamento está previsto para as próximas semanas.

Se você deseja uma casa pronta para morar (últimas unidades) ou quer investir na planta, entre em contato com a Cataguá Construtora e aproveite condições especiais de lançamento:

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários