O universo de Harry Potter volta aos holofotes com uma nova adaptação para a TV. A HBO divulgou o primeiro teaser da série, que promete revisitar a história do jovem bruxo com mais profundidade e detalhes do que as versões anteriores. Assista abaixo:
Com estreia prevista para 25 de dezembro, a produção chegará ao catálogo da HBO Max como uma das grandes apostas do streaming para os próximos anos.
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Elenco mistura novos rostos e veteranos
A série apresenta um trio principal inédito, com Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton no papel de Hermione e Alastair Stout interpretando Ron.
O elenco adulto traz nomes conhecidos, como John Lithgow no papel de Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Nick Frost vivendo Hagrid e Paapa Essiedu como Snape.
Uma temporada para cada livro
A proposta da adaptação é acompanhar fielmente os sete livros escritos por J.K. Rowling, dedicando uma temporada completa para cada obra. O primeiro ano será inspirado em Harry Potter e a Pedra Filosofal, marco inicial da jornada em Hogwarts.
Nos bastidores, a produção conta com Francesca Gardiner como showrunner e direção de episódios por Mark Mylod, nomes já reconhecidos na televisão.
Aposta alta no mundo bruxo
O novo projeto faz parte da estratégia da Warner Bros. Discovery de ampliar grandes franquias no streaming. Com uma base de fãs consolidada e números expressivos ao longo das décadas, Harry Potter retorna agora em formato seriado, buscando conquistar tanto o público nostálgico quanto uma nova geração.
A expectativa é que o lançamento marque um dos principais eventos do entretenimento no fim do ano.