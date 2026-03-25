O universo de Harry Potter volta aos holofotes com uma nova adaptação para a TV. A HBO divulgou o primeiro teaser da série, que promete revisitar a história do jovem bruxo com mais profundidade e detalhes do que as versões anteriores. Assista abaixo:

Com estreia prevista para 25 de dezembro, a produção chegará ao catálogo da HBO Max como uma das grandes apostas do streaming para os próximos anos.