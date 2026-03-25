26 de março de 2026
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A magia começa! Veja o novo teaser da série de Harry Potter

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/YouTube
Novo teaser da série de Harry Potter antecipa uma adaptação mais fiel e reacende a magia para fãs de todas as gerações.
Novo teaser da série de Harry Potter antecipa uma adaptação mais fiel e reacende a magia para fãs de todas as gerações.

O universo de Harry Potter volta aos holofotes com uma nova adaptação para a TV. A HBO divulgou o primeiro teaser da série, que promete revisitar a história do jovem bruxo com mais profundidade e detalhes do que as versões anteriores. Assista abaixo:

Com estreia prevista para 25 de dezembro, a produção chegará ao catálogo da HBO Max como uma das grandes apostas do streaming para os próximos anos.

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Elenco mistura novos rostos e veteranos

A série apresenta um trio principal inédito, com Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton no papel de Hermione e Alastair Stout interpretando Ron.

O elenco adulto traz nomes conhecidos, como John Lithgow no papel de Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Nick Frost vivendo Hagrid e Paapa Essiedu como Snape.

Uma temporada para cada livro

A proposta da adaptação é acompanhar fielmente os sete livros escritos por J.K. Rowling, dedicando uma temporada completa para cada obra. O primeiro ano será inspirado em Harry Potter e a Pedra Filosofal, marco inicial da jornada em Hogwarts.

Nos bastidores, a produção conta com Francesca Gardiner como showrunner e direção de episódios por Mark Mylod, nomes já reconhecidos na televisão.

Aposta alta no mundo bruxo

O novo projeto faz parte da estratégia da Warner Bros. Discovery de ampliar grandes franquias no streaming. Com uma base de fãs consolidada e números expressivos ao longo das décadas, Harry Potter retorna agora em formato seriado, buscando conquistar tanto o público nostálgico quanto uma nova geração.

A expectativa é que o lançamento marque um dos principais eventos do entretenimento no fim do ano.

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