Aquela sensação de “branco” em uma prova ou o esquecimento de um compromisso importante não acontecem por acaso. Em situações de pressão, o cérebro ativa um mecanismo automático de defesa conhecido como “luta ou fuga”, voltado para lidar com ameaças imediatas.

Nesse estado, a prioridade deixa de ser o raciocínio complexo e passa a ser a sobrevivência. Como resultado, funções como atenção, organização de ideias e memória de trabalho perdem eficiência. O foco fica direcionado ao que parece urgente — não necessariamente ao que precisa ser lembrado.

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Ansiedade ocupa espaço mental