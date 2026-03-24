26 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MENTE SOBRECARREGADA

Estresse faz a memória falhar? ENTENDA o motivo

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
Ansiedade e excesso de estímulos impactam atenção e raciocínio.
Ansiedade e excesso de estímulos impactam atenção e raciocínio.

Aquela sensação de “branco” em uma prova ou o esquecimento de um compromisso importante não acontecem por acaso. Em situações de pressão, o cérebro ativa um mecanismo automático de defesa conhecido como “luta ou fuga”, voltado para lidar com ameaças imediatas.

Nesse estado, a prioridade deixa de ser o raciocínio complexo e passa a ser a sobrevivência. Como resultado, funções como atenção, organização de ideias e memória de trabalho perdem eficiência. O foco fica direcionado ao que parece urgente — não necessariamente ao que precisa ser lembrado.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Ansiedade ocupa espaço mental

Outro fator decisivo é a ansiedade. Pensamentos repetitivos, preocupações e antecipações negativas funcionam como “ruído” dentro da mente, consumindo recursos cognitivos importantes.

Na prática, isso significa menos espaço disponível para processar informações novas ou recuperar conteúdos já armazenados. É por isso que, em momentos decisivos — como entrevistas ou apresentações —, a mente pode simplesmente travar.

Hormônios do estresse afetam o cérebro

Do ponto de vista biológico, o estresse aciona a liberação de hormônios como cortisol e adrenalina. Em situações pontuais, eles são úteis para aumentar a atenção e a rapidez de reação. O problema surge quando esses níveis permanecem elevados por longos períodos.

O excesso de cortisol impacta áreas essenciais do cérebro, como:

  • Hipocampo, ligado à formação de memórias;
  • Amígdala, responsável pelas emoções;
  • Córtex pré-frontal, associado ao foco e à tomada de decisões.

Com essa comunicação prejudicada, o processo de registrar, armazenar e recuperar informações fica comprometido.

Estresse constante pode ter efeitos duradouros

Esquecimentos ocasionais são comuns e tendem a desaparecer quando a rotina volta ao equilíbrio. No entanto, o estresse crônico pode provocar impactos mais persistentes, como dificuldade de concentração, lentidão mental e aumento de erros no dia a dia.

Além disso, a sobrecarga contínua está associada a riscos maiores para a saúde, incluindo problemas cardiovasculares, metabólicos e quadros de esgotamento, como o burnout.

Rotina moderna intensifica o problema

Fatores comuns da vida atual ajudam a agravar o cenário:

  • excesso de tarefas e cobrança constante;
  • privação de sono;
  • uso excessivo de telas;
  • excesso de informação e estímulos.

Esses hábitos fragmentam a atenção e prejudicam o descanso, dois pilares fundamentais para o bom funcionamento da memória.

Como proteger a memória no dia a dia

A boa notícia é que o cérebro tem capacidade de recuperação. Algumas mudanças simples podem ajudar a reduzir os impactos do estresse:

  • manter uma rotina de sono de qualidade;
  • praticar atividades físicas regularmente;
  • fazer pausas ao longo do dia;
  • reduzir o tempo de exposição a telas;
  • investir em momentos de lazer e convivência;
  • adotar técnicas de relaxamento.

Quando os lapsos de memória passam a interferir na rotina ou vêm acompanhados de ansiedade intensa e exaustão, é importante buscar avaliação profissional. Falhas de memória em momentos de pressão não indicam, necessariamente, um problema grave. Muitas vezes, são apenas sinais de que o cérebro está sobrecarregado. O alerta surge quando isso se torna frequente — e ignorar esse aviso pode custar caro à saúde mental.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários