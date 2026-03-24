Aquela sensação de “branco” em uma prova ou o esquecimento de um compromisso importante não acontecem por acaso. Em situações de pressão, o cérebro ativa um mecanismo automático de defesa conhecido como “luta ou fuga”, voltado para lidar com ameaças imediatas.
Nesse estado, a prioridade deixa de ser o raciocínio complexo e passa a ser a sobrevivência. Como resultado, funções como atenção, organização de ideias e memória de trabalho perdem eficiência. O foco fica direcionado ao que parece urgente — não necessariamente ao que precisa ser lembrado.
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Ansiedade ocupa espaço mental
Outro fator decisivo é a ansiedade. Pensamentos repetitivos, preocupações e antecipações negativas funcionam como “ruído” dentro da mente, consumindo recursos cognitivos importantes.
Na prática, isso significa menos espaço disponível para processar informações novas ou recuperar conteúdos já armazenados. É por isso que, em momentos decisivos — como entrevistas ou apresentações —, a mente pode simplesmente travar.
Hormônios do estresse afetam o cérebro
Do ponto de vista biológico, o estresse aciona a liberação de hormônios como cortisol e adrenalina. Em situações pontuais, eles são úteis para aumentar a atenção e a rapidez de reação. O problema surge quando esses níveis permanecem elevados por longos períodos.
O excesso de cortisol impacta áreas essenciais do cérebro, como:
- Hipocampo, ligado à formação de memórias;
- Amígdala, responsável pelas emoções;
- Córtex pré-frontal, associado ao foco e à tomada de decisões.
Com essa comunicação prejudicada, o processo de registrar, armazenar e recuperar informações fica comprometido.
Estresse constante pode ter efeitos duradouros
Esquecimentos ocasionais são comuns e tendem a desaparecer quando a rotina volta ao equilíbrio. No entanto, o estresse crônico pode provocar impactos mais persistentes, como dificuldade de concentração, lentidão mental e aumento de erros no dia a dia.
Além disso, a sobrecarga contínua está associada a riscos maiores para a saúde, incluindo problemas cardiovasculares, metabólicos e quadros de esgotamento, como o burnout.
Rotina moderna intensifica o problema
Fatores comuns da vida atual ajudam a agravar o cenário:
- excesso de tarefas e cobrança constante;
- privação de sono;
- uso excessivo de telas;
- excesso de informação e estímulos.
Esses hábitos fragmentam a atenção e prejudicam o descanso, dois pilares fundamentais para o bom funcionamento da memória.
Como proteger a memória no dia a dia
A boa notícia é que o cérebro tem capacidade de recuperação. Algumas mudanças simples podem ajudar a reduzir os impactos do estresse:
- manter uma rotina de sono de qualidade;
- praticar atividades físicas regularmente;
- fazer pausas ao longo do dia;
- reduzir o tempo de exposição a telas;
- investir em momentos de lazer e convivência;
- adotar técnicas de relaxamento.
Quando os lapsos de memória passam a interferir na rotina ou vêm acompanhados de ansiedade intensa e exaustão, é importante buscar avaliação profissional. Falhas de memória em momentos de pressão não indicam, necessariamente, um problema grave. Muitas vezes, são apenas sinais de que o cérebro está sobrecarregado. O alerta surge quando isso se torna frequente — e ignorar esse aviso pode custar caro à saúde mental.