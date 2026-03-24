O adiamento do julgamento do caso Henry Borel, ocorrido na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, provocou revolta e emoção no Tribunal do Júri nessa segunda-feira (23). Após a sessão ser suspensa depois que a defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior (Jairinho) deixou o plenário, o pai do menino, Leniel Borel, desabafou e afirmou que a decisão foi como se o filho tivesse sido morto novamente.

O julgamento foi remarcado para o dia 25 de maio. Com o adiamento, a Justiça determinou a soltura de Monique Medeiros, que aguardará o júri em liberdade. Já o ex-vereador continuará preso.

Defesa abandona plenário e julgamento é adiado

A sessão do Tribunal do Júri chegou a começar normalmente, com o sorteio dos jurados e a leitura da denúncia. Durante o julgamento, os advogados de defesa de Jairinho pediram o adiamento do processo alegando que não tiveram acesso completo a provas.