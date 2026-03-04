Sr. Claudemir Pasqual Grande Assis
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. Benedito Assis Barbosa e da Sra. Adelia Grande, era viúvo da Sra. Edneia. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem – Gabriel Henrique Rocca Neves
Faleceu dia 03/03/2026 da cidade de Piracicaba, aos 27 anos de idade e era casado com Sarah Emanuelle Silva Rocca. Era filho do Sr. Anderson da Silva Neves e da Sra. Gabriele Rocca Neves. Deixa o enteado Artur Silva Pelegrin, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/03/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição - Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Bernardo Pereira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Francisco Bernardo Pereira e da Sra. Honorina Cordeiro da Silva, era casado com a Sra. Quiteria Helena da Silva Pereira; deixa os filhos: Marcio José da Silva Pereira; Marcia da Silva Pereira, casada com o Sr. Jose Erivaldo da Silva Souza; Andreia da Silva Pereira; Andressa da Silva Pereira, casada com o Sr. Alisson; Silvia da Silva Pereira, casada com o Sr. José; Israel da Silva Pereira e Isaías, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Lygia Rensi Domarco Ismael
Faleceu dia 04/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Emilio Ismael. Era filha do Sr. Nicola Domarco e da Sra. Ida Rensi, falecidos. Deixa os filhos: Maria Elisa Domarco Ismael, Maria Lucia Domarco Ismael Ribeiro, Antonio Paulo Ismael, João José Ismael, Maria Beatriz Domarco Martim, Luis Antonio Ismael. Deixa genros, nora, netos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 04/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala - 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra Santa Lopes Pereira De Souza
Faleceu dia 04/03/2026 da cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casada com o Sr. Daricio Genezio de Souza. Era filha do Sr. José Lopes Pereira e da Sra. Maria Lourenço de Souza, falecidos. Deixa os filhos: Laercio Aparecido Genezio de Souza casado com Marcia Mardegam de Souza, Nadir Genezio de Souza casado com Sandra Helena Polli. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Sonia Aparecida Chibim
Faleceu dia 03/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade. Era filha do Sr. Domingos Chibim e da Sra. Leontina dos Santos Chibim, falecidos. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 04/03/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição Sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Waldomiro Perez
Faleceu dia 04/03/2026 na cidade Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Inês Cantador Perez. Era filho do Sr. José Perez e da Sra. Maria Zanata Perez, falecidos. Deixa os filhos: Carina Luciane Perez, Cleucio Roberto Perez, José Reinaldo Perez, Natal Aparecido Perez casado com Maria Maistro Perez. Deixa a neta: Maria Julia Maistro Perez, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 04/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.