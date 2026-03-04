Sr. Claudemir Pasqual Grande Assis

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. Benedito Assis Barbosa e da Sra. Adelia Grande, era viúvo da Sra. Edneia. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Jovem – Gabriel Henrique Rocca Neves

Faleceu dia 03/03/2026 da cidade de Piracicaba, aos 27 anos de idade e era casado com Sarah Emanuelle Silva Rocca. Era filho do Sr. Anderson da Silva Neves e da Sra. Gabriele Rocca Neves. Deixa o enteado Artur Silva Pelegrin, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/03/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição - Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. José Bernardo Pereira

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Francisco Bernardo Pereira e da Sra. Honorina Cordeiro da Silva, era casado com a Sra. Quiteria Helena da Silva Pereira; deixa os filhos: Marcio José da Silva Pereira; Marcia da Silva Pereira, casada com o Sr. Jose Erivaldo da Silva Souza; Andreia da Silva Pereira; Andressa da Silva Pereira, casada com o Sr. Alisson; Silvia da Silva Pereira, casada com o Sr. José; Israel da Silva Pereira e Isaías, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.