Segundo informações da Policia Militar, a ocorrência foi irradiada pelo COPOM durante a Operação Impacto Contra o Tráfico de Drogas, mobilizando equipes do 10º BAEP que patrulhavam a região. A denúncia apontava que a vítima havia sido atingida por golpes de arma branca nas proximidades da avenida Virgílio da Silva Fagundes, em frente a um supermercado.

Uma madrugada marcada pela violência chocou moradores do Bairro Industrial, em Piracicaba, nesta segunda-feira (16). Um homem de 24 anos foi esfaqueado e precisou ser socorrido às pressas após um ataque registrado na rua Adolfo Ferraz.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o jovem já havia sido levado por populares à Unidade de Pronto Atendimento do Vila Sônia (UPA). No hospital, mesmo ferido, ele relatou que o autor do ataque seria um homem conhecido pelo apelido de “Zoio”, fornecendo nome e características físicas.

Com base nas informações, as equipes identificaram o suspeito, um homem de 32 anos. Os policiais seguiram até o endereço indicado e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele confessou a agressão. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio, com os direitos constitucionais assegurados.

Após exame médico, o acusado foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.