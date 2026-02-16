16 de fevereiro de 2026
REVOLTA

Vídeo mostra motorista largando companheira em local de acidente

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais
Após o acidente com o casal, o homem não hesitou e saiu correndo do local, largando a companheira.
Após o acidente com o casal, o homem não hesitou e saiu correndo do local, largando a companheira.

  Uma cena revoltante está causando indignação nas redes sociais. Um vídeo que circula na internet mostra o momento exato em que um homem sai do carro após um grave acidente na madrugada deste domingo (15), na avenida 31 de Março. Em vez de prestar socorro, em sai correndo do local deixando a própria companheira presa às ferragens.

As imagens são fortes. O veículo aparece destruído pelo impacto. Enquanto populares se aproximam tentando entender o que aconteceu, o homem é visto saindo do carro visivelmente atordoado — mas consciente o suficiente para correr. Ele olha para trás rapidamente e simplesmente abandona a mulher dentro do automóvel prensada.

Testemunhas relatam que a vítima gritava por ajuda enquanto estava presa no banco do passageiro. Pessoas que passavam pelo local correram para tentar socorrê-la até a chegada das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

A atitude do homem gerou revolta imediata. Nas redes sociais, internautas classificaram o ato como “covardia”, “abandono cruel” e “falta de humanidade”. Muitos questionam como alguém pode priorizar a própria fuga diante de uma situação tão grave.

A estratégia não adiantou e o homem.acaboj preso pela Polícia Militar, com sinais de embriaguez, e ficou à disposição da justiça,.após passar por atendimento em uma UPA. A mulher foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves.

