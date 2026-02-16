Uma cena revoltante está causando indignação nas redes sociais. Um vídeo que circula na internet mostra o momento exato em que um homem sai do carro após um grave acidente na madrugada deste domingo (15), na avenida 31 de Março. Em vez de prestar socorro, em sai correndo do local deixando a própria companheira presa às ferragens.

As imagens são fortes. O veículo aparece destruído pelo impacto. Enquanto populares se aproximam tentando entender o que aconteceu, o homem é visto saindo do carro visivelmente atordoado — mas consciente o suficiente para correr. Ele olha para trás rapidamente e simplesmente abandona a mulher dentro do automóvel prensada.