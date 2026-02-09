A projeção indica que, na média nacional, as tarifas de energia elétrica devem subir 7,64% no próximo ano. O percentual representa quase o dobro da inflação esperada para 2026, estimada em 3,99%, conforme o mercado financeiro.

O brasileiro deve enfrentar um novo aperto no orçamento em 2026 com a elevação das contas de luz acima da inflação. Estimativas do setor elétrico apontam que os reajustes nas tarifas podem alcançar patamares até três vezes superiores ao IPCA previsto para o período, dependendo da distribuidora e da região atendida.

Em algumas concessionárias, o impacto será ainda maior. Distribuidoras que atuam em estados como Pernambuco, São Paulo e Ceará aparecem entre as que devem aplicar os reajustes mais elevados, com altas que variam entre 10% e 13%, superando com folga o índice inflacionário.

Esses percentuais colocam a conta de luz entre os itens com maior pressão sobre o custo de vida no próximo ano, especialmente para famílias de baixa renda e pequenos negócios.

O que explica a alta das tarifas

O aumento não está ligado a um único fator, mas a um conjunto de pressões estruturais no setor elétrico. Entre os principais motivos estão: