A Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está em circulação em todo o Brasil e marca uma mudança profunda na forma como os brasileiros se identificam oficialmente. Criado para padronizar registros civis e reduzir fraudes, o novo documento substitui gradualmente o antigo RG, mas sem exigir troca imediata para a maioria da população.

Apesar da novidade, quem ainda possui o RG tradicional pode ficar tranquilo: o modelo antigo continuará válido por vários anos, garantindo uma transição sem pressa e sem prejuízos ao cidadão.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Até quando o RG antigo será aceito?