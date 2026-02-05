06 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PECADO

Pastora fake extorque R$ 57 mil de idosas usando golpe da fé

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
As idosas eram ameaçadas com punições religiosas caso deixassem de enviar dinheiro, sendo informadas de que “queimariam no fogo do inferno”.
As idosas eram ameaçadas com punições religiosas caso deixassem de enviar dinheiro, sendo informadas de que “queimariam no fogo do inferno”.

Duas idosas evangélicas, de 79 e 87 anos, foram vítimas de um esquema de extorsão que causou prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 57 mil. O crime foi praticado por uma mulher que se apresentava como pastora, sem vínculo legítimo com qualquer instituição religiosa.

A investigada se aproximava das vítimas por meio da fé, criando uma relação de confiança que posteriormente era usada para exigir repasses constantes de dinheiro.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Prisão ocorreu no Amazonas após crimes no Pará

Os crimes foram cometidos no Pará, mas a suspeita foi presa no Amazonas, durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil paraense e a Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa (Decci).

A investigação teve início após denúncias e a análise de movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda das vítimas, envolvendo transferências frequentes para contas ligadas à suspeita.

Ameaças espirituais mantinham o golpe ativo

Para manter o esquema, a falsa pastora utilizava forte pressão psicológica e espiritual. As idosas eram ameaçadas com punições religiosas caso deixassem de enviar dinheiro, sendo informadas de que “queimariam no fogo do inferno” e não alcançariam a salvação ou a entrada no reino dos céus.

Esse tipo de intimidação, segundo a apuração policial, foi fundamental para manter as vítimas sob controle emocional, mesmo quando os valores enviados passaram a comprometer quase toda a renda mensal.

Falso noivo estrangeiro justificava pedidos de dinheiro

O argumento usado pela suspeita para solicitar os valores era a necessidade de ajudar um suposto noivo estrangeiro, que estaria preso por autoridades federais. A história, no entanto, foi considerada completamente falsa durante as investigações.

As transferências eram realizadas principalmente via Pix. Uma das vítimas perdeu cerca de R$ 32 mil, enquanto a outra repassou aproximadamente R$ 25 mil.

Investigações seguem em andamento

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis outras vítimas do esquema. A suspeita é de que a mulher tenha repetido o mesmo método com outras pessoas, explorando a fé, a idade avançada e a fragilidade emocional para obter vantagens financeiras.

O caso acende um alerta sobre golpes envolvendo falsas lideranças religiosas e reforça a importância de denunciar qualquer suspeita de abuso financeiro, especialmente quando envolve pessoas idosas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários