A investigada se aproximava das vítimas por meio da fé, criando uma relação de confiança que posteriormente era usada para exigir repasses constantes de dinheiro.

Duas idosas evangélicas, de 79 e 87 anos, foram vítimas de um esquema de extorsão que causou prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 57 mil. O crime foi praticado por uma mulher que se apresentava como pastora, sem vínculo legítimo com qualquer instituição religiosa.

Os crimes foram cometidos no Pará, mas a suspeita foi presa no Amazonas, durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil paraense e a Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa (Decci).

A investigação teve início após denúncias e a análise de movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda das vítimas, envolvendo transferências frequentes para contas ligadas à suspeita.

Ameaças espirituais mantinham o golpe ativo

Para manter o esquema, a falsa pastora utilizava forte pressão psicológica e espiritual. As idosas eram ameaçadas com punições religiosas caso deixassem de enviar dinheiro, sendo informadas de que “queimariam no fogo do inferno” e não alcançariam a salvação ou a entrada no reino dos céus.