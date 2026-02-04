As notas, todas discretamente carimbadas com a frase “cédula cenográfica sem valor monetário ”, eram exibidas em fotos e vídeos para passar a imagem de sucesso, luxo e dinheiro fácil — tudo para atrair apostadores e dar credibilidade ao esquema ilegal.

O que parecia riqueza, na verdade, era pura encenação. Durante a Operação “Tiger II”, nesta manhã em Piracicaba, a Polícia Civil apreendeu cédulas cenográficas, usadas pelos investigados para fingir poder financeiro e ostentar nas redes sociais.

Segundo o delegado Ivan Constâncio da DEIC Piracicaba, o dinheiro falso fazia parte da estratégia do grupo: influenciadores da cidade e região ostentavam carros caros, exibiam maços de “dinheiro” vendiam a ilusão de lucro rápido. Enquanto isso, vítimas eram atraídas para plataformas de apostas ilegais, onde o prejuízo era real. Dois envolvidos foram ouvidos na sede do Deic.

Além das cédulas cenográficas, foram apreendidos: dois veículos de alto valor, suspeitos de ocultação patrimonial, celulares e notebooks, que podem conter provas decisivas

Todo o material foi encaminhado para perícia, e a Polícia Civil segue aprofundando as investigações para identificar outros envolvidos e o caminho do dinheiro verdadeiro, que pode estar escondido em contas, bens e empresas de fachada.