Quinta começa com poucas nuvens e calor aumenta em Piracicaba
A quinta-feira (__) começou com pouca nebulosidade em Piracicaba, com os termômetros marcando 22 °C por volta das 7h, segundo dados meteorológicos. A umidade relativa do ar segue elevada, em torno de 91%, enquanto os ventos sopram de forma leve, a aproximadamente 5 km/h.
Ao longo do dia, a temperatura deve subir gradativamente, com máxima prevista de 28 °C no período da tarde, entre 14h e 15h. Mesmo com o predomínio de sol entre nuvens, o tempo apresenta instabilidade, com 20% de chance de chuva, principalmente em pancadas isoladas.
Durante a noite, os termômetros entram em leve declínio, chegando a 23 °C, e seguem caindo ao longo da madrugada, quando a mínima pode atingir 20 °C.
A tendência para os próximos dias é de tempo variável, com presença de nuvens e possibilidade de chuva em alguns períodos. As temperaturas permanecem elevadas, com máximas variando entre 26 °C e 29 °C, mantendo o clima típico de verão na região.
A orientação é que a população fique atenta às mudanças rápidas nas condições do tempo, especialmente quem pretende realizar atividades ao ar livre.