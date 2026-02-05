05 de fevereiro de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

Manhã tem nuvens e calor aumenta ao longo do dia em Piracicaba

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Piracicaba
Foto 360° da cidade de Piracicaba
Foto 360° da cidade de Piracicaba

Quinta começa com poucas nuvens e calor aumenta em Piracicaba

A quinta-feira (__) começou com pouca nebulosidade em Piracicaba, com os termômetros marcando 22 °C por volta das 7h, segundo dados meteorológicos. A umidade relativa do ar segue elevada, em torno de 91%, enquanto os ventos sopram de forma leve, a aproximadamente 5 km/h.

Ao longo do dia, a temperatura deve subir gradativamente, com máxima prevista de 28 °C no período da tarde, entre 14h e 15h. Mesmo com o predomínio de sol entre nuvens, o tempo apresenta instabilidade, com 20% de chance de chuva, principalmente em pancadas isoladas.

Durante a noite, os termômetros entram em leve declínio, chegando a 23 °C, e seguem caindo ao longo da madrugada, quando a mínima pode atingir 20 °C.

A tendência para os próximos dias é de tempo variável, com presença de nuvens e possibilidade de chuva em alguns períodos. As temperaturas permanecem elevadas, com máximas variando entre 26 °C e 29 °C, mantendo o clima típico de verão na região.

A orientação é que a população fique atenta às mudanças rápidas nas condições do tempo, especialmente quem pretende realizar atividades ao ar livre.

