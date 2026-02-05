Quinta começa com poucas nuvens e calor aumenta em Piracicaba

A quinta-feira (__) começou com pouca nebulosidade em Piracicaba, com os termômetros marcando 22 °C por volta das 7h, segundo dados meteorológicos. A umidade relativa do ar segue elevada, em torno de 91%, enquanto os ventos sopram de forma leve, a aproximadamente 5 km/h.

Ao longo do dia, a temperatura deve subir gradativamente, com máxima prevista de 28 °C no período da tarde, entre 14h e 15h. Mesmo com o predomínio de sol entre nuvens, o tempo apresenta instabilidade, com 20% de chance de chuva, principalmente em pancadas isoladas.