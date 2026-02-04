A demência, condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, pode estar mais ligada à rotina diária do que se imaginava. Pesquisas recentes conduzidas pela Universidade de Lund, na Suécia, indicam que aproximadamente 50% dos casos de demência estão associados a fatores modificáveis, principalmente relacionados ao estilo de vida e à saúde metabólica e cardiovascular.

O levantamento analisou a relação entre hábitos cotidianos e alterações cerebrais ligadas ao declínio cognitivo, observadas tanto na demência vascular quanto na doença de Alzheimer. Os resultados reforçam um alerta importante: cuidar do corpo ao longo da vida é também uma forma de proteger o cérebro.

Doenças cardiovasculares no centro do problema