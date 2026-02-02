Uma grande operação da Polícia Civil terminou com a prisão de um homem de 23 anos na manhã desta segunda-feira (02), na Comunidade Frederico em Piracicaba. A ação envolveu agentes do GOE e da 2ª DISE, ambos da DEIC, e foi marcada por fuga cinematográfica, perseguição a pé e resistência à prisão.
De acordo com a polícia, os investigadores foram até a comunidade para cumprir um mandado de prisão. Ao chegarem no barraco onde o suspeito estava escondido, os agentes se depararam com um pit bull agressivo fazendo guarda da entrada, que estava trancada com uma corrente grossa.
Ao perceber a presença policial, o suspeito fugiu pelos fundos, correndo por telhados, atravessando um pasto, passando por área de brejo e, em uma tentativa desesperada de escapar, invadiu várias casas da comunidade, pulando muros e causando pânico entre moradores.
A perseguição por 800 metros só terminou no cruzamento das ruas Pitangueiras e Pinheiros, onde o homem foi finalmente alcançado. Mesmo assim, ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo.
Após a captura, o suspeito foi levado para a sede da DEIC, onde o delegado Dr. Demetrios Gondim Coelho lavrou o auto de prisão em flagrante pelos crimes de captura de procurado, resistência e desobediência. O preso permanece à disposição da Justiça.