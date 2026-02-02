Uma grande operação da Polícia Civil terminou com a prisão de um homem de 23 anos na manhã desta segunda-feira (02), na Comunidade Frederico em Piracicaba. A ação envolveu agentes do GOE e da 2ª DISE, ambos da DEIC, e foi marcada por fuga cinematográfica, perseguição a pé e resistência à prisão.

De acordo com a polícia, os investigadores foram até a comunidade para cumprir um mandado de prisão. Ao chegarem no barraco onde o suspeito estava escondido, os agentes se depararam com um pit bull agressivo fazendo guarda da entrada, que estava trancada com uma corrente grossa.