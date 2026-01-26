26 de janeiro de 2026
EM PIRACICABA

Fugitivo do plantão policial mergulha em esgoto, mas acaba preso

Divulgação/Polícia Militar
Os policiais foram obrigados a entrar no esgoto para capturar o indivíduo.
Os policiais foram obrigados a entrar no esgoto para capturar o indivíduo.

  O homem que fugiu do plantão policial neste domingo (25), e se camuflou na multidão que estava acompanhando o passeio de boia na Rua do Porto em Piracicaba, finalmente caiu nas mãos da Justiça após uma megaoperação cinematográfica da Polícia Militar. A ação aconteceu nesta segunda-feira (26), na região do Shopping Paulistar, próximo ao Supermercado Beira Rio.

 A ação contou com um verdadeiro exército policial: equipes da 1ª e 4ª Companhias, ROCAM, Comando Força Patrulha e o helicóptero Águia, que sobrevoou a área de mata para não dar chance ao suspeito.

 Ao perceber que havia sido reconhecido, o homem disparou em fuga, correu pela mata e, numa tentativa desesperada de escapar, pulou no córrego que corta a região. Mas o cerco estava fechado. Sem medo de nada, os policiais da ROCAM entraram no esgoto e localizaram o fugitivo escondido dentro de uma manilha, sob a rua Benjamin Constant.

Mesmo oferecendo resistência, ele foi dominado e algemado.Usando exatamente a mesma roupa descrita na tentativa anterior de fuga, o homem não conseguiu enganar a PM desta vez. Ele foi preso e encaminhado para a UPJ de Piracicaba, onde permanece à disposição da Justiça.

