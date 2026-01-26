O homem que fugiu do plantão policial neste domingo (25), e se camuflou na multidão que estava acompanhando o passeio de boia na Rua do Porto em Piracicaba, finalmente caiu nas mãos da Justiça após uma megaoperação cinematográfica da Polícia Militar. A ação aconteceu nesta segunda-feira (26), na região do Shopping Paulistar, próximo ao Supermercado Beira Rio.

A ação contou com um verdadeiro exército policial: equipes da 1ª e 4ª Companhias, ROCAM, Comando Força Patrulha e o helicóptero Águia, que sobrevoou a área de mata para não dar chance ao suspeito.