A unidade do Paulistão Atacadista em Santa Bárbara d’Oeste passará a operar com um novo modelo de jornada de trabalho a partir do dia 1º de fevereiro. A mudança prevê a adoção da escala 5x2, na qual os colaboradores trabalham cinco dias e folgam dois.

Com a alteração, o estabelecimento funcionará de segunda a sábado, das 8h às 21h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h. O novo formato substitui a escala anteriormente praticada, baseada em seis dias consecutivos de trabalho para um dia de descanso.

De acordo com o Grupo Savegnago, responsável pela rede, a implantação da escala 5x2 não altera a carga horária semanal prevista em lei. A jornada de 44 horas semanais será mantida, com redistribuição do tempo diário de trabalho, que passa a ser de 8 horas e 48 minutos.