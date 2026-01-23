A Fuvest tornou pública, na manhã desta sexta-feira (23), a lista dos candidatos aprovados em primeira chamada para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) no vestibular 2026. No mesmo momento, também foi liberado o resultado do processo seletivo Enem-USP.
Os nomes dos convocados podem ser consultados diretamente no site da fundação responsável pelo vestibular. Ao todo, a USP disponibiliza 11.147 vagas em seus cursos de graduação, distribuídas entre as diferentes formas de ingresso. Deste total, 1.500 vagas são destinadas exclusivamente aos candidatos selecionados pelo Enem-USP.
Os aprovados nesta etapa devem ficar atentos aos prazos de matrícula, que ocorrem de forma on-line e em duas fases. A pré-matrícula virtual deve ser realizada entre os dias 27 e 30 de janeiro, das 8h às 12h. Já a confirmação definitiva da matrícula está programada para o período de 23 a 25 de fevereiro, também no horário das 8h às 12h. O não cumprimento de qualquer uma das etapas implica a perda da vaga.
O vestibular 2026 apresentou mudanças na prova de redação, que passou a contar com duas propostas diferentes, elaboradas a partir de uma única coletânea de textos. De acordo com o diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, o modelo adotado buscou garantir equilíbrio na correção entre os formatos aplicados.
Os candidatos que não foram convocados na primeira lista ainda poderão ser chamados nas próximas etapas. A segunda chamada está prevista para o dia 3 de fevereiro, enquanto a terceira lista será divulgada em 10 de fevereiro. Já a lista de espera terá período de manifestação de interesse nos dias 19 e 20 de fevereiro, destinada ao preenchimento de vagas remanescentes.