A Fuvest tornou pública, na manhã desta sexta-feira (23), a lista dos candidatos aprovados em primeira chamada para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) no vestibular 2026. No mesmo momento, também foi liberado o resultado do processo seletivo Enem-USP.

Os nomes dos convocados podem ser consultados diretamente no site da fundação responsável pelo vestibular. Ao todo, a USP disponibiliza 11.147 vagas em seus cursos de graduação, distribuídas entre as diferentes formas de ingresso. Deste total, 1.500 vagas são destinadas exclusivamente aos candidatos selecionados pelo Enem-USP.

Os aprovados nesta etapa devem ficar atentos aos prazos de matrícula, que ocorrem de forma on-line e em duas fases. A pré-matrícula virtual deve ser realizada entre os dias 27 e 30 de janeiro, das 8h às 12h. Já a confirmação definitiva da matrícula está programada para o período de 23 a 25 de fevereiro, também no horário das 8h às 12h. O não cumprimento de qualquer uma das etapas implica a perda da vaga.