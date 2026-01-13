No final de outubro, o prefeito Helinho Zanatta autorizou a liberação de complementação contratual do serviço, no valor de R$ 127.871,06, para a execução das readequações do espaço.

As obras de readequação da área de street da pista de skate Alexandre Peverari, localizada na Área de Lazer do Trabalhador, estão avançadas. A área terá obstáculos fixos inspirados nas ruas e está sendo totalmente reformada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras e Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. Essa é a última etapa antes da conclusão completa da obra.

Após as demarcações do local para adequações das rampas, um muro de arrimo foi erguido e se encontra em fase final de conclusão. Ao mesmo tempo, ocorre o serviço do aterro, com compactação de terra, e implementação de alvenarias para adequação dos obstáculos.

Após a finalização da concretagem, o polimento da pista também já foi concluído. O espaço passa por aplicação de resina que visa melhorar o acabamento e proteger o concreto da abrasão das rodas, sol e chuva, aumentando a durabilidade e proporcionando uma superfície mais lisa e confortável.

A obra foi retomada no início do ano passado, após ajustes no projeto original. Parte das grades de proteção também já foram instaladas. Estão em fase final de acabamento os novos sanitários, inclusive para PCD (Pessoa com Deficiência). A obra da praça de convivência, entre a pista de skate e os sanitários, já recebeu a instalação de bancos de concreto e caixa de energia elétrica. Bebedouros também serão instalados.