Uma das denunciantes, identificada como Rebeca, nome fictício, afirma que foi contratada como empregada doméstica e que, durante o vínculo, sofreu assédio sexual, agressões físicas e ofensas verbais. Segundo o relato, havia regras rígidas impostas à rotina, incluindo limitação de saídas e impedimento de comunicação com outros funcionários.

Uma investigação divulgada pela emissora Univision em parceria com o portal espanhol elDiario.es apresenta denúncias contra o cantor Julio Iglesias. Duas ex-funcionárias afirmam ter sofrido abusos sexuais e situações de humilhação durante o período em que trabalharam em propriedades do artista na República Dominicana e nas Bahamas. Outros ex-empregados relataram aos jornalistas um ambiente de trabalho caracterizado por controle e restrições.

Outra ex-funcionária, chamada de Laura, também nome fictício, disse ter trabalhado como fisioterapeuta e relatou episódios de comportamento inadequado durante atendimentos profissionais. De acordo com seu depoimento, o cantor teria ultrapassado limites da relação de trabalho e feito investidas de cunho sexual sem consentimento.

A apuração também indica que funcionárias eram submetidas a exames ginecológicos, testes de gravidez e de HIV. Segundo normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e acordos internacionais ratificados pela República Dominicana, essas exigências configuram práticas discriminatórias e são proibidas tanto no processo de contratação quanto durante o vínculo empregatício.

Os jornalistas informam que tiveram acesso a documentos, mensagens, registros telefônicos e exames médicos que sustentam os relatos. Pessoas próximas às denunciantes e profissionais da área de saúde mental afirmaram ter conhecimento das acusações no período em que os fatos teriam ocorrido.