O Governo de São Paulo alcançou em 2025 a marca de 130 mil emissões da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA). A iniciativa é liderada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e integra as diretrizes do Plano Estadual Integrado (PEI), lançado em abril de 2023, com o propósito de ampliar o suporte e os serviços oferecidos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Com mais de 130 mil carteiras emitidas, vemos o impacto positivo dessa iniciativa na vida das pessoas com TEA e de suas famílias. Relatos mostram que a CipTEA tem facilitado o atendimento em estabelecimentos públicos e privados. É uma ferramenta de cidadania, que assegura o respeito às necessidades e individualidades das pessoas com TEA”, celebra o secretário Marcos da Costa. Em 2025, foram 44.925 mil carteiras emitidas em todo o estado.

A emissão gratuita da Carteira de Identificação representa um avanço na garantia de direitos da pessoa no espectro autista, além de fortalecer a inclusão e a acessibilidade. O registro surgiu do Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (PEIPTEA), uma política pública voltada à inclusão e autonomia, criada para facilitar que pessoas com TEA sejam identificadas e recebam tratamento adequado.