A equipe de Triathlon de Piracicaba, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades, concluiu sua participação na 17ª Copa Interior de Triathlon em quinta colocação na classificação geral por equipes. O resultado foi alcançado após a quinta e última etapa da competição, realizada em São Pedro no dia 30 de novembro, que reuniu mais de 700 atletas em provas de triathlon, duathlon e aquathlon.
Apesar de ter participado de apenas duas etapas em 2025, após sua recente formação, os 15 atletas piracicabanos obtiveram resultados expressivos nas provas individuais, demonstrando um crescimento técnico ao longo da temporada.
Destaques Individuais e Pódios
Os atletas de Piracicaba garantiram diversas posições de destaque. Os resultados de primeiro lugar foram conquistados por:
- Donizete Francisco de Lima: Duathlon Fitness (categoria 50+).
- Bruna Melo: Duathlon Fitness (categoria 30-39 anos).
- Camila Gozetto: Triathlon Sprint (geral e categoria 45-49 anos).
- Raquel Campos: Duathlon Sprint (categoria 40-44 anos).
- Michel Barboza: Duathlon Fitness (categoria 40-49 anos).
- Felipe Sansigolo: Duathlon Olímpico (geral e categoria 40-44 anos).
- César Lara: Triathlon Olímpico (categoria 60-65 anos).
- Rafael Aragon: Triathlon Olímpico (categoria 45-49 anos).
- Daniel Cassano: Aquathlon Sprint (categoria 45-49 anos).
O segundo lugar foi alcançado por:
- Darcy Lima: Duathlon Sprint (categoria 50-54 anos).
- Rafaela Aragon: Triathlon Sprint (categoria 45-49 anos).
- Rafael Naval: Triathlon Olímpico (categoria 40-44 anos).
Ficaram na terceira colocação:
- Anderson: Triathlon Sprint (categoria 45-49 anos).
- Pedro Azevedo: Duathlon Sprint (categoria 35-39 anos).
- Fernando Senerine, por sua vez, obteve a oitava colocação no Triathlon Olímpico (categoria 31-35 anos).
Pensando na próxima temporada
Rafael Aragon, coordenador da equipe, avaliou o desempenho como positivo. "Com desempenho expressivo e união entre os competidores, a equipe encerrou sua participação com saldo positivo. Para 2026, o grupo já confirmou presença em todas as seis etapas da competição, entrando na disputa pelo título por equipes", afirmou.
A primeira etapa da próxima temporada está marcada para fevereiro, também em São Pedro. A equipe conta com a parceria da Care Club Piracicaba de Triathlon e Hard Bike, que forneceu novos uniformes de competição projetados para otimizar a aerodinâmica e a secagem rápida.