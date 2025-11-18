A posse de um imóvel da herança por apenas um dos sucessores, enquanto o inventário permanece aberto, é um dos maiores focos de atrito entre famílias. Muitos acreditam que, na ausência de partilha, o uso é livre e sem custos. Contudo, especialistas em direito sucessório alertam: a ocupação singular pode, sim, gerar a obrigação de pagar aluguel proporcional aos demais irmãos, especialmente após a manifestação de discordância.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O cerne da questão reside no conceito de condomínio. A partir do falecimento do autor da herança, a lei civil estabelece que todos os herdeiros se tornam coproprietários do patrimônio deixado, o chamado espólio. Dessa forma, o imóvel pertence a todos em partes ideais, e o uso exclusivo por um só configura uma vantagem econômica injusta.

Fim da tolerância