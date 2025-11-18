Construtora Pagano e a Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário lançaram o empreendimento Village Park Authoria, no Reserva Jequitibá, em Piracicaba

A Construtora Pagano e a Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário celebram o sucesso de vendas de seu mais recente lançamento, o Village Park Authoria que teve o início das vendas na última sexta-feira (14), com a oferta de lotes voltado para os investidores. A abertura oficial das vendas aconteceu no sábado (15), em um evento exclusivo e que reuniu corretores, parceiros e interessados em investir ou construir no único bairro planejado de toda a região.

Em menos de 48 horas após a abertura da comercialização foram negociadas 75% das unidades do empreendimento, que marca a segunda parceria entre as duas empresas. O total de lotes ofertados era de 188 unidades, ou seja, mais um grande sucesso que consolida e reforça a parceria entre a Pagano e a Aguassanta DI dentre os projetos do Reserva Jequitibá.