Construtora Pagano e a Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário lançaram o empreendimento Village Park Authoria, no Reserva Jequitibá, em Piracicaba
A Construtora Pagano e a Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário celebram o sucesso de vendas de seu mais recente lançamento, o Village Park Authoria que teve o início das vendas na última sexta-feira (14), com a oferta de lotes voltado para os investidores. A abertura oficial das vendas aconteceu no sábado (15), em um evento exclusivo e que reuniu corretores, parceiros e interessados em investir ou construir no único bairro planejado de toda a região.
Em menos de 48 horas após a abertura da comercialização foram negociadas 75% das unidades do empreendimento, que marca a segunda parceria entre as duas empresas. O total de lotes ofertados era de 188 unidades, ou seja, mais um grande sucesso que consolida e reforça a parceria entre a Pagano e a Aguassanta DI dentre os projetos do Reserva Jequitibá.
O excelente resultado nas vendas já era esperado, por se tratar de um produto muito aguardado, graças aos diferenciais urbanísticos do projeto e a proposta voltada à integração entre natureza, infraestrutura moderna e qualidade de vida.
“O Village Park Authoria foi concebido para oferecer conforto, segurança e qualidade de vida, mantendo o equilíbrio entre urbanismo moderno e a natureza, sem descaracterizar o Reserva Jequitibá. O projeto conta com infraestrutura completa, ruas arborizadas, amplas áreas de lazer e fácil acesso. Isso tudo gerou um resultado que reforça ainda mais a parceria com a Aguassanta DI”, afirmou Raquel Pagano.
Segundo Talita Lanzo, da Aguassanta DI, o desempenho expressivo confirma a demanda crescente por empreendimentos que oferecem não apenas lotes, mas um bairro planejado com conveniência, confortou e, principalmente, valorização imobiliária. Que é a essência do Reserva Jequitibá.
“O Reserva Jequitibá se consolidou nos últimos anos como referência em urbanismo e sustentabilidade e o Village Park, além de ampliar nosso portfólio de empreendimentos de alto padrão, deixa de ser apenas um novo loteamento e se transforma em uma extensão da filosofia do Reserva Jequitibá, que valoriza o bem-estar, o convívio e o respeito ao meio ambiente.
Bastante interessado no projeto, Fábio Dragunas chegou às 19h30, do dia anterior para não correr o risco de ficar sem seu lote. “Na verdade, a espera é de dois ano e meio, que é o tempo que estou aguardando para adquirir um terreno aqui no Reserva Jequitibá. Então, decidi que aqui iria construir minha casa porque estamos em um bairro planejado de verdade, com infraestrutura moderna, seguro e bem localizado”, afirmou o primeiro comprador do Village Park Authoria.
Já Rodrigo Bolutavicius, que mora em um condomínio dentro do Reserva Jequitibá, optou pelo investimento e comprou logo dois lotes. “O Village Park Authoria é um projeto que possui valorização garantida, além de ter um padrão urbanístico que não se encontra em outros bairros. Prova disso é o número de interessados, portanto tenho certeza que estou fazendo a escolha certa para investir”.
A partir de agora, o plantão de vendas ficará instalado no Garden Mall, que também fica no Reserva Jequitibá, na R. Cezira Giovanoni Moretti, 955, das 9h às 18h.