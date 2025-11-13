13 de novembro de 2025
NESTE SÁBADO (15)

Pagano e Aguassanta DI iniciam vendas do Village Park Authoria

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Novo empreendimento é formado por lotes e fica na Reserva Jequitibá, em Piracicaba

A Construtora Pagano e a Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário promovem neste sábado (15) o mais aguardado lançamento, dos últimos anos, dentro da Reserva Jequitibá.

Formado por apenas 188 exclusivos lotes de 250 m2, o Village Park Authoria é um loteamento residencial que se destaca pelo exclusivismo padrão de qualidade e urbanismo, característico dos projetos da Pagano, com infraestrutura completa, ruas arborizadas, amplas áreas de lazer e segurança.

Além da localização estratégica, com fácil acesso às principais vias.

Mais detalhes de como conquistar esse sonho

Lançamento Village Park Authoria - Reserva Jequitibá
Data: 15 de novembro (sábado)
Horário: 9h
Local: Av. Cezira Giovanoni Moretti, 580 (Instituto Pecege - Parque Tecnológico)

Clique para mais informações: Village Park Authoria

