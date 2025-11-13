Novo empreendimento é formado por lotes e fica na Reserva Jequitibá, em Piracicaba

A Construtora Pagano e a Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário promovem neste sábado (15) o mais aguardado lançamento, dos últimos anos, dentro da Reserva Jequitibá.

Formado por apenas 188 exclusivos lotes de 250 m2, o Village Park Authoria é um loteamento residencial que se destaca pelo exclusivismo padrão de qualidade e urbanismo, característico dos projetos da Pagano, com infraestrutura completa, ruas arborizadas, amplas áreas de lazer e segurança.