O período para a concessão da Bolsa Esportiva 2025 (ano vigente 2026) da Prefeitura de Piracicaba se encerra hoje (11). A iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) concede apoio financeiro a esportistas que representam o município, e o processo de inscrição está aberto desde 13 de outubro.
Objetivo e Detalhes do Programa
O programa de Bolsa Esportiva destina-se a atletas, paratletlas, guias, técnicos, auxiliares técnicos e preparadores físicos. O objetivo é oferecer suporte financeiro, técnico e material para auxiliar no treinamento e na participação em competições oficiais, além de incentivar a formação esportiva.
O edital, disponível no site oficial da Prefeitura (piracicaba.sp.gov.br), detalha todas as condições de participação. Os valores e as regras são regidos pela Lei Municipal nº 9.858/2022, com concessão de auxílio por um ano, totalizando 12 pagamentos mensais. Atualmente, 59 esportistas são beneficiados.
O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, salientou que a Bolsa Esportiva visa valorizar os participantes do esporte de rendimento ou representativo de Piracicaba.
Categorias e Valores Oferecidos
Serão concedidas bolsas em duas categorias, com valores mensais definidos:
- Categoria Estadual: Valor mensal de até R$ 2.000.
- Categoria Formação Esportiva: Valor mensal de até R$ 1.000.
A Categoria Formação Esportiva foi reestruturada para incluir dois níveis distintos: aperfeiçoamento técnico competitivo e especialização e performance de alto rendimento.
As propostas de candidatura devem ser submetidas em formato digital por meio do Sistema Sem Papel (https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/inicio). O prazo final hoje (11), às 23h59.
O resultado definitivo da fase de seleção e a divulgação das decisões de recursos, se houver, está previsto para o dia 16 de dezembro.
Exemplo de sucesso
Os irmãos skatistas Igor e Miguel Sarco são beneficiários do programa. A dupla se destacou no cenário nacional, representando a cidade em eventos como o Campeonato Brasileiro de Street Skateboarding Sub-16, em Natal (RN), onde Miguel obteve a medalha de prata (categoria Mirim) e Igor conquistou o bronze (categoria Iniciante). Mais recentemente, Miguel foi campeão na categoria Mirim e Igor na Amador, durante o 6ª edição do Anual Yale Street Camp, em Pará de Minas (MG).