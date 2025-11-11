O período para a concessão da Bolsa Esportiva 2025 (ano vigente 2026) da Prefeitura de Piracicaba se encerra hoje (11). A iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) concede apoio financeiro a esportistas que representam o município, e o processo de inscrição está aberto desde 13 de outubro.

Objetivo e Detalhes do Programa

O programa de Bolsa Esportiva destina-se a atletas, paratletlas, guias, técnicos, auxiliares técnicos e preparadores físicos. O objetivo é oferecer suporte financeiro, técnico e material para auxiliar no treinamento e na participação em competições oficiais, além de incentivar a formação esportiva.