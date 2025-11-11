11 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
BOLSA DE ATÉ R$2 MIL

Bolsa Esportiva encerra inscrições hoje (11); como enviar

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Divulgação
O programa de Bolsa Esportiva destina-se a atletas, paratletlas, guias, técnicos, auxiliares técnicos e preparadores físicos
O programa de Bolsa Esportiva destina-se a atletas, paratletlas, guias, técnicos, auxiliares técnicos e preparadores físicos

O período para a concessão da Bolsa Esportiva 2025 (ano vigente 2026) da Prefeitura de Piracicaba se encerra hoje (11). A iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) concede apoio financeiro a esportistas que representam o município, e o processo de inscrição está aberto desde 13 de outubro.

VEJA MAIS:

Objetivo e Detalhes do Programa

O programa de Bolsa Esportiva destina-se a atletas, paratletlas, guias, técnicos, auxiliares técnicos e preparadores físicos. O objetivo é oferecer suporte financeiro, técnico e material para auxiliar no treinamento e na participação em competições oficiais, além de incentivar a formação esportiva.

O edital, disponível no site oficial da Prefeitura (piracicaba.sp.gov.br), detalha todas as condições de participação. Os valores e as regras são regidos pela Lei Municipal nº 9.858/2022, com concessão de auxílio por um ano, totalizando 12 pagamentos mensais. Atualmente, 59 esportistas são beneficiados.

O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, salientou que a Bolsa Esportiva visa valorizar os participantes do esporte de rendimento ou representativo de Piracicaba.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Categorias e Valores Oferecidos

Serão concedidas bolsas em duas categorias, com valores mensais definidos:

  • Categoria Estadual: Valor mensal de até R$ 2.000.
  • Categoria Formação Esportiva: Valor mensal de até R$ 1.000.

A Categoria Formação Esportiva foi reestruturada para incluir dois níveis distintos: aperfeiçoamento técnico competitivo e especialização e performance de alto rendimento.

As propostas de candidatura devem ser submetidas em formato digital por meio do Sistema Sem Papel (https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/inicio). O prazo final hoje (11), às 23h59.

O resultado definitivo da fase de seleção e a divulgação das decisões de recursos, se houver, está previsto para o dia 16 de dezembro.

Exemplo de sucesso

Os irmãos skatistas Igor e Miguel Sarco são beneficiários do programa. A dupla se destacou no cenário nacional, representando a cidade em eventos como o Campeonato Brasileiro de Street Skateboarding Sub-16, em Natal (RN), onde Miguel obteve a medalha de prata (categoria Mirim) e Igor conquistou o bronze (categoria Iniciante). Mais recentemente, Miguel foi campeão na categoria Mirim e Igor na Amador, durante o 6ª edição do Anual Yale Street Camp, em Pará de Minas (MG).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários