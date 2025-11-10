A CIN representa um avanço significativo na segurança e padronização da identificação no país. Diferente dos antigos RGs, que podiam ter números distintos em cada estado, a nova carteira adota o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único e padrão nacional. Essa unificação não apenas combate fraudes, mas também simplifica a vida do cidadão, que passa a ter um documento com validade em todo o território nacional. Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital, enfatiza que esse resultado é fruto de um esforço conjunto entre o ministério e os estados, destacando a CIN como um "documento seguro, que tem número único e padrão nacional" e, mais importante, "dá cidadania às pessoas, pois é a porta de entrada dos serviços públicos".

A modernização da identificação civil no Brasil ganha um ritmo acelerado, transformando a maneira como milhões de cidadãos interagem com o Estado. A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) registrou um salto impressionante de 60% entre janeiro e outubro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados, divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na última quarta-feira (5), revelam que mais de 19,8 milhões de CINs foram expedidas este ano, superando as 12,4 milhões de 2024. No total, a marca de 38 milhões de brasileiros já portando o novo documento é um testemunho do sucesso e da aceitação da iniciativa.

Um dos pilares da CIN é sua profunda integração com o universo digital. Além da versão física, o documento possui uma versão digital acessível pelo aplicativo GOV.BR, replicando a praticidade já conhecida da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital. Após receber o documento impresso, o cidadão pode facilmente baixar a CIN digital, garantindo sua identificação em diversas situações, desde viagens até a utilização de serviços online. Essa digitalização não só oferece conveniência, mas também eleva a segurança da conta GOV.BR, facilitando o acesso a uma conta Ouro na plataforma do governo federal.

A relevância da CIN se estende à simplificação do acesso a uma vasta gama de serviços públicos e benefícios sociais. A criação da Infraestrutura Pública Digital (IPD) de Identificação Civil, que utiliza os dados da CIN como base, é um passo crucial para desburocratizar o acesso a políticas públicas. Com mais de 170 milhões de usuários e oferecendo acesso a mais de 4.600 serviços digitais federais, além de outros oito mil de estados e municípios, o GOV.BR se consolida como um hub de cidadania. Serviços como Assinatura GOV.BR, Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, Fies, Carteira de Trabalho Digital e Carteira Digital de Trânsito são apenas alguns exemplos do que a plataforma, agora mais segura com a CIN, oferece aos brasileiros.

Para aqueles que ainda não possuem a nova Carteira de Identidade Nacional, o processo de emissão é simples e acessível. A primeira via da CIN é gratuita para todos os cidadãos, e as informações sobre como agendar a expedição em cada estado estão disponíveis no portal gov.br/identidade. A adesão à CIN não é apenas uma atualização de documento, mas um passo fundamental para uma cidadania mais conectada, segura e eficiente no cenário digital brasileiro.