No início deste mês – mais precisamente no último dia 3 – completaram-se 30 anos da morte de Victório Ângelo Cobra, o Cobrinha, figura icônica da seresta piracicabana. Mais do que um músico, Cobrinha foi reconhecido como “embaixador de Piracicaba”, levando a alma e a melodia de sua terra a cada verso e dedilhado de violão.

Victório Ângelo Cobra nasceu em 1908 e cresceu em meio à musicalidade familiar — cantava com os irmãos no Grupo Cobra Choro, difundindo as modinhas e serestas que atravessavam gerações. Ao longo de sua vida, tornou-se figura reconhecida nacionalmente.

O seu trabalho é destacado por ter sido um dos primeiros cantores a gravar músicas sertanejas, com ‘Minha Terra’, composta em parceria com Mariano da Silva, e ser reconhecido como a “voz icônica” da música Piracicaba, de Newton de Almeida Melo, que viria se tornar o hino oficial da cidade.