A velocidade com que Melissa ganhou força é um dos aspectos mais preocupantes. Segundo a agência AFP, em apenas 24 horas, os ventos do furacão dobraram de 110 km/h para impressionantes 225 km/h, configurando-se como um dos eventos de intensificação mais rápida registrados no Atlântico em 2025 – o quarto caso semelhante nesta temporada. Kerry Emanuel, meteorologista e climatologista do MIT, destaca que "o que chama a atenção não é o número de furacões, mas a velocidade com que se tornam extremamente potentes", sugerindo que essa intensificação rápida pode ser um "marco coletivo das mudanças climáticas".

O furacão Melissa, uma força devastadora da natureza, tem deixado um rastro de destruição no Caribe, gerando alertas em toda a região e acendendo discussões sobre as mudanças climáticas. Após castigar a Jamaica na semana passada (28/10), o sistema avançou sobre Cuba na quarta-feira (29), impulsionado por águas oceânicas com temperaturas excepcionalmente elevadas. Em questão de horas, a tempestade se intensificou de forma alarmante, atingindo a categoria 5, o nível máximo na escala Saffir-Simpson, caracterizado por ventos extremos e um potencial de destruição catastrófica.

A ciência por trás dessa fúria é clara: o calor recorde dos oceanos está alimentando a tempestade. Dados da Climate Central revelam que as águas do Atlântico onde Melissa se formou estavam 1,4°C acima da média histórica, um cenário que se tornou 500 vezes mais provável de ocorrer devido à ação humana. Daniel Gilford, climatologista, estima que furacões como Melissa podem gerar entre 25% e 50% mais chuva por causa do aquecimento global. A lentidão da tempestade, que se desloca a apenas 5 km/h, agrava ainda mais os impactos, com acumulados de chuva que podem chegar a 65 centímetros em algumas áreas da Jamaica, provocando inundações severas e deslizamentos de terra.

Especialistas também observam um comportamento inédito. Para a meteorologista Jill Trepanier, da Universidade Estadual da Louisiana (EUA), Melissa representa "uma ameaça constante e recorrente". Ela explica que a tempestade se intensificou no mesmo ponto por dias, indicando que o calor do oceano penetrou em grandes profundidades, impedindo o resfriamento natural – uma "situação assustadora e sem precedentes". James Kossin, ex-climatologista da NOAA, aponta que o rápido aquecimento das regiões polares, conhecido como amplificação ártica, pode estar enfraquecendo os ventos que normalmente deslocam os ciclones, fazendo-os permanecer mais tempo sobre uma mesma região.

Com ventos que chegaram a 300 km/h e uma pressão mínima de 892 hPa, o furacão Melissa já figura entre os mais intensos da história do Atlântico Norte, causando mortes, destruição e evacuações em massa na Jamaica e em Cuba. Embora o Brasil não esteja na rota direta da tempestade, seus efeitos indiretos já começam a ser sentidos no Norte do país. A circulação atmosférica associada ao furacão, combinada com o aquecimento anômalo da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), deve provocar chuvas intensas e frequentes em estados como Amapá, Pará, Roraima e Amazonas, com risco de alagamentos, ressaca no litoral e impactos na agricultura e na energia.