Emoção e saudade marcam concerto em homenagem à Ernst Mahle

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) apresentou um repertório cuidadosamente escolhido, repleto de obras que refletiram o talento e a sensibilidade do maestro. As composições ecoaram pelo salão, envolvendo todos os presentes em uma atmosfera de pura emoção.

Um espetáculo comovente e inesquecível aconteceu na tarde deste domingo (19), na Società Italiana de Piracicaba. O concerto em homenagem ao compositor e maestro Ernst Mahle emocionou o público do início ao fim, transformando o evento em um verdadeiro tributo à arte, à memória e ao legado deixado por um dos maiores nomes da música piracicabana.

O momento mais marcante da tarde foi protagonizado pela esposa do maestro, Cidinha Mahle, que, visivelmente emocionada, recebeu uma homenagem, o carinho e os aplausos do público. Muitos se comoveram ao vê-la agradecer com um sorriso tímido e lágrimas nos olhos, em um gesto simples, mas cheio de significado.

O concerto, que inicialmente seria realizado no salão nobre da Esalq, foi transferido para a Societá Italiana. A apresentação foi um sucesso absoluto — com o espaço completamente tomado por admiradores, alunos, amigos e pessoas que, de alguma forma, foram tocadas pela música e pela história de Mahle.

Entre as obras executadas, destacaram-se “Suite Nordestina” e “Suite ‘Viajando pelo Brasil’ nº 2”, peças que retratam com beleza e autenticidade a riqueza do folclore e da cultura brasileira. Cada nota parecia carregar um pedacinho da alma do maestro, lembrando a todos que sua presença segue viva por meio da arte.