Frederico Mitooka recebe Título de Cidadão Piracicabano

Natural de Presidente Prudente, Mitooka mudou-se para Piracicaba em 1998 para cursar Comunicação Social na Unimep e, dois anos depois, fundou a Associação Piracicaba de Taekwondo, com o objetivo de promover a modalidade e seus valores — disciplina, respeito, perseverança e superação. Ao longo da carreira, acumulou títulos estaduais e nacionais e conquistou a primeira medalha do taekwondo brasileiro na Universíade (Jogos Mundiais Universitários). Em 2008 assumiu a função de técnico da Seleção Brasileira Universitária e, posteriormente, da Seleção Brasileira de Taekwondo. Em 2012 foi convidado a integrar o Comitê Olímpico de Aruba, tornando-se o primeiro brasileiro a prestar serviço técnico a uma equipe estrangeira na modalidade.

Na manhã do último sábado (18), o professor e técnico de taekwondo Frederico Fumio Derré Mitooka foi agraciado com o Título de Cidadão Piracicabano, entregue pelo vereador Pedro Kawai (PSDB) em sessão que oficializou o Projeto de Decreto Legislativo nº 46/2025, aprovado pela Câmara Municipal de Piracicaba. A honraria reconhece a contribuição de Mitooka ao esporte, à formação cidadã e ao desenvolvimento social da cidade por meio da difusão do taekwondo e de iniciativas pedagógicas.

Formado em Comunicação Social e Educação Física, com pós-graduação em Ciências Políticas e Fisiologia do Exercício, MBA em Gestão Pública e extensão pela Universidade de Vigo (Espanha), Mitooka alia formação acadêmica e prática esportiva. Em 2012 inaugurou o Centro de Alto Rendimento Dojan Nippon, apontado como o maior centro de treinamento de taekwondo do interior paulista, que também abriga outras artes marciais e atividades voltadas à performance e à qualidade de vida.

Além do desempenho técnico, a atuação social do homenageado ganhou destaque: pela Associação Piracicaba de Taekwondo, Mitooka coordena projetos como “Em Busca de Campeões”, atendimento direcionado a crianças e adolescentes das periferias em parceria com poder público e empresas via incentivos fiscais. Segundo balanço da organização, mais de 5 mil moradores já foram beneficiados pelas ações da associação, que formou cerca de 100 faixas-pretas, ratificando o lema do treinador: “formar campeões dentro e fora do tatame.”

Mitooka também contribuiu institucionalmente ao esporte local: atuou por 12 anos no Conselho Municipal de Esportes e teve papel ativo na formulação da Lei da Bolsa Atleta Municipal, instrumento de apoio a talentos esportivos de Piracicaba. A cerimônia de entrega reuniu autoridades, colegas e familiares, e o vereador Pedro Kawai destacou o alcance social do trabalho do novo cidadão piracicabano: “Frederico é um exemplo de dedicação, disciplina e compromisso com a formação humana por meio do esporte. Sua contribuição vai muito além das conquistas no tatame — ele forma cidadãos, inspira gerações e honra o nome de Piracicaba dentro e fora do país.”