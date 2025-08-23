Pesquisa no Google por caneta emagrecedora supera busca por dieta

O início das vendas do medicamento Olire, também conhecido como Ozempic brasileiro, fez com que disparassem as buscas por liraglutida, com alta de 1.100% nos primeiros sete dias de agosto, segundo dados do Google Trends.

Apesar da recente alta nas buscas por Olire, o interesse por medicamentos emagrecedores não é novidade. Neste ano, "remédio para emagrecer" já é a versão mais buscada no Google entre as consultas relacionadas a perda de peso, com mais interesse do que "dieta para emagrecer".

De aplicação diária, a liraglutida é um análogo do GLP-1, hormônio produzido no intestino que atua no controle dos níveis de glicose no sangue e nos mecanismos de saciedade. É o mesmo princípio ativo usado nos medicamentos Victoza e Saxenda, da Novo Nordisk, e da caneta brasileira, que chegou às farmácias em 4 de agosto, data que o assunto atingiu o pico de buscas no Google.