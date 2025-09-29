Você sabe o coletivo de “capivaras”, ícones de Piracicaba? Veja

O termo "manada" é aplicado a grupos de animais que se deslocam e vivem coletivamente, especialmente espécies de grande porte. Como o maior roedor do planeta, a capivara se enquadra nessa classificação. A adoção de "manada" reflete tanto regras linguísticas quanto a realidade do comportamento desses mamíferos na natureza.

A confusão sobre o plural "capivárias" virou meme, mas a resposta oficial é direta: o coletivo correto para capivaras é manada. Além da questão gramatical, entender por que esses animais vivem em grupos revela estratégias de sobrevivência e comportamentos sociais complexos.

Em condições normais, uma manada de capivaras costuma reunir entre 10 e 20 indivíduos — um núcleo familiar estável. Em períodos de escassez de água, várias manadas podem convergir em torno de fontes permanentes, formando aglomerações que ultrapassam 100 animais temporariamente. Esses números influenciam dinâmicas de competição por recursos e estratégias de proteção.

As manadas apresentam hierarquia definida. Habitualmente, um macho dominante lidera o grupo e convive com fêmeas e filhotes sob um arranjo social claro. Essa liderança pode se prolongar por anos. Os grupos praticam cuidados cooperativos: fêmeas auxiliam no cuidado dos filhotes e há comportamentos de limpeza mútua e comunicação vocal que mantém a coesão do grupo.

Viver em manada traz vantagens na detecção de ameaças. A vigilância compartilhada reduz riscos frente a predadores como onças, jacarés e sucuris. Em situações de perigo, as capivaras podem se abrigar na água, onde chegam a permanecer submersas por cerca de cinco minutos. Esse repertório de respostas é parte essencial da sobrevivência coletiva.