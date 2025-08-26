Com piracicabana, Brasil leva duas pratas no Mundial de Ginástica

No sábado (23), o conjunto brasileiro, formado por Nicole Pircio, Duda Arakaki, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha, garantiu a inédita medalha de prata no conjunto geral, com um total de 55.250 pontos — apenas 0.300 atrás do Japão, que levou o ouro com 55.550. A performance da equipe ao som de “Evidências”, da dupla Chitãozinho & Xororó, rendeu 27.850 pontos na série com três arcos e duas bolas, emocionando o público presente.

O esporte de Piracicaba vive um momento de celebração com as duas medalhas de prata conquistadas pela Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica no Mundial da modalidade, realizado no último final de semana (23 e 24 de agosto), no Rio de Janeiro. Entre as integrantes da equipe está a piracicabana Nicole Pircio, atleta formada pelo Projeto Desporto de Base (PDB), iniciativa da Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam).

No domingo (24), o Brasil voltou ao pódio com nova prata na série mista (três bolas e dois arcos), ficando a apenas 0.100 ponto da Ucrânia, campeã da prova. A China completou o pódio com a medalha de bronze. Essa foi a melhor campanha do país na história dos Mundiais de Ginástica Rítmica.

Após as conquistas, Nicole destacou a importância do resultado. “É a concretização de que o nosso trabalho está no caminho certo. Somos leoas e mostramos isso”, declarou em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Nesta segunda-feira (25), a equipe participou de uma série de entrevistas no Rio de Janeiro. Pela manhã, esteve no programa Mais Você, da TV Globo. Segundo a mãe da atleta, Simone Pircio, Nicole deve visitar Piracicaba no próximo fim de semana, antes de retornar ao Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, em Aracaju (SE), onde segue na preparação para os próximos compromissos da seleção.