Com piracicabana, Brasil leva duas pratas no Mundial de Ginástica

O esporte de Piracicaba vive um momento de celebração com as duas medalhas de prata conquistadas pela Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica no Mundial da modalidade, realizado no último final de semana (23 e 24 de agosto), no Rio de Janeiro. Entre as integrantes da equipe está a piracicabana Nicole Pircio, atleta formada pelo Projeto Desporto de Base (PDB), iniciativa da Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam).
No sábado (23), o conjunto brasileiro, formado por Nicole Pircio, Duda Arakaki, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha, garantiu a inédita medalha de prata no conjunto geral, com um total de 55.250 pontos — apenas 0.300 atrás do Japão, que levou o ouro com 55.550. A performance da equipe ao som de “Evidências”, da dupla Chitãozinho & Xororó, rendeu 27.850 pontos na série com três arcos e duas bolas, emocionando o público presente.
No domingo (24), o Brasil voltou ao pódio com nova prata na série mista (três bolas e dois arcos), ficando a apenas 0.100 ponto da Ucrânia, campeã da prova. A China completou o pódio com a medalha de bronze. Essa foi a melhor campanha do país na história dos Mundiais de Ginástica Rítmica.
Após as conquistas, Nicole destacou a importância do resultado. “É a concretização de que o nosso trabalho está no caminho certo. Somos leoas e mostramos isso”, declarou em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).
Nesta segunda-feira (25), a equipe participou de uma série de entrevistas no Rio de Janeiro. Pela manhã, esteve no programa Mais Você, da TV Globo. Segundo a mãe da atleta, Simone Pircio, Nicole deve visitar Piracicaba no próximo fim de semana, antes de retornar ao Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, em Aracaju (SE), onde segue na preparação para os próximos compromissos da seleção.
O secretário municipal de Esportes de Piracicaba, Roger Carneiro, comemorou o feito. “É um feito histórico para a modalidade, e é sempre motivo de orgulho ver uma atleta da nossa cidade representando o Brasil em nível mundial. Parabenizo a Nicole e toda a equipe brasileira por essa conquista gigante. Tenho certeza de que servirá de inspiração para nossos atletas de base e para a revelação de novos talentos”, afirmou.
Trajetória de sucesso
Nicole Pircio iniciou sua trajetória na ginástica rítmica aos 10 anos, inspirada pelas competições que assistia na televisão. A entrada na modalidade ocorreu por meio do PDB, onde desenvolveu os fundamentos da ginástica e consolidou sua paixão pelo esporte.
Com talento e dedicação, Nicole ingressou na Seleção Brasileira em 2017, aos 15 anos, após passar por um processo de avaliação. Sua estreia internacional foi em 2018, durante a etapa da Copa do Mundo em Guadalajara, na Espanha — marco que a tornou a primeira piracicabana a alcançar esse nível na modalidade.
Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Nicole integrou a equipe brasileira, que conquistou a 12ª colocação. Em 2022, no Campeonato Pan-Americano realizado no Rio de Janeiro, a ginasta ajudou o Brasil a conquistar medalhas de ouro e prata.
Em 2023, ela seguiu representando o país em competições internacionais, como a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica na Romênia e o Campeonato Mundial de Valência, na Espanha. Os resultados ajudaram o Brasil a garantir vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde Nicole voltou a defender a equipe nacional.